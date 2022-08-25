Cinsel istismardan yargılanan Kuran kursu hocası: Baba şefkati gösterdim

Sultanbeyli’de, 13 yaşındaki erkek öğrencisini öptüğü ve nitelikli cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan Kuran kursu hocası Eşref A., “Kursa devamını sağlamak için babacan bir tavır ile elimi omuzuna attım” dedi.

Sevgim Begüm YAVUZ

İstanbul Sultanbeyli’de, 10 Mayıs 2022 tarihinde otomobiline aldığı 13 yaşındaki erkek öğrencisi Y.B.’yi öptüğü ve nitelikli cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle Kuran kursu hocası 44 yaşındaki Eşref A. hakkında 16 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya tutuklu sanık Eşref A. cezaevinden getirilirken, taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

‘MAAŞIMI DEVLET VERİYOR’

Tutuklu sanık Eşref A. savunmasında Sultanbeyli’deki bir Kuran kursunda hoca olarak görev yaptığını belirterek, şunları söyledi:

“Aynı zamanda Nakşibendi Kuran kursunda da çalışıyorum. Öğreticiyim. Mağdurun annesi yaklaşık 1 buçuk sene önce beni arayarak oğlunun yine kursta yatılı olarak kalmasını istedi ve 1 buçuk senedir Kuran kursunun yurdunda kalmaktaydı. 1-2 yıl öncesine kadar devamlılık gösteriyordu ama son 1-2 ayda kursa gelmemeye başladı. Annesi bana ulaştı ve oğlunun kursa devam etmesi için ikna etmemi söyledi.

Ben de gelmesini söyledim. Olay günü saat 22.00 sıralarında benim yanıma geldi. Ben de kursa devamını sağlamak için babacan bir tavır ile kursa devam etmesi gerektiğini söyledim. Muhabbeti genişletmek için aç olup olmadığını sordum, aç olduğunu söyledi. Kendi arabama aldım. Bu sırada üşüdüğünü söyleyince ‘Arkaya geç kafanın altına benim hırkamı al’ dedim. Yemek yedikten sonra babaannesinin evine bıraktım. İddianamede anlatıldığı gibi mağdura livata yoluyla cinsel istismarda bulunmadım.”

‘BABA ŞEFKATİ İLE ELİMİ OMZUNA ATTIM’ DEDİ

Sanığın emniyetteki ifadesi ile mahkemedeki savunması arasında çelişki olduğu belirtilerek, mağdur çocuğu öptüğünü söylediği hatırlatıldı. Söz alan sanık Eşref A., “Orada vermiş olduğum ifade de doğrudur. Arabayı aldıktan sonra Sultanbeyli-Pendik arasında açıklık bir park alanda arabayı durdurdum. Aracımdan örtü çıkartıp yere serdim, daha sonra burada nasihat ettim. Bu arada baba şefkati ile elimi omzuna attım, yanağından da birkaç kez öptüm. Masaj konuşması olmadı” dedi.

Mağdur çocuğun kendisine iftira attığını öne süren sanık Eşref A. “Zira annesi babası kursa gelmesi için baskı yapıyordu. Bu baskıyı kırmak için bu şekilde suç isnadında bulunarak kursa gelmemek istedi. Bu nedenle iftira attığını düşünüyorum” diyerek tahliyesini talep etti.

“TENHA YER SEÇMİŞTİR”

Mağdur çocuğun avukatı “Olay günü gece 22.00 sıralarında hava durumu 20 derecedir. Çocuğun üşümesi mümkün değildir, ayrıca sanık yemek yiyeceği yeri ve arabayı durduracağı yeri tenha seçmiştir” diyerek şikayetlerinin devam ettiğini söyledi.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü’ne müzekkere yazılarak moleküler genetik inceleme raporunun mahkemeye gönderilmesini istedi. Mağdurun beyanı alınmasına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

İlginizi Çekebilir Kuran kursunda istismara tutuklama!