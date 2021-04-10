Cinsel taciz ve şantaj davasından beraat eden CHP Bitlis İl Başkanı görevine ara verdiğini açıkladı

CHP Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık’ın daha önce ‘cinsel taciz’ ve ‘şantaj’ suçlarından yargılandığı davada, müştekinin şikayetinden vazgeçmesi üzerine ‘cinsel taciz’ davası düşürülürken, şantaj suçuyla yargılandığı davadan ise beraat etmişti.

Uyanık, hakkında devam eden bir davanın soruşturması sonuçlanıncaya kadar CHP il başkanlığı görevine ara verdiğini açıkladı. CHP Bitlis İl Başkanlığı görevini mevcut il yönetiminde olan Kahraman Yardım’ın yürüteceği kaydedildi.

“GÖREVİME ‘ARA’ VERME KARARI ALDIM”

Taciz suçlamaları iddiasıyla hakkında açılan davadan beraat eden Uyanık yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

* Örgütümle beraber Bitlis’te başlattığımız çalışmalar neticesinde; önceki seçimlerde yüzde 2,7 olan oyumuz, Avrasya Araştırma adlı araştırma firmasının Bitlis’te yapmış olduğu anketlerde yüzde 7,88 düzeyine ulaşmıştır.

* Elbette ardından partimi hedef alan taciz suçlamaları kervanına şahsım da dahil edilmiştir. Bu bağlamda, hükümet medyasının ismimi geçirdiği iddialarla ilgili açılan Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesi 2019/138 Esas ve Ankara 28. Asliye Ceza Mahkemesi 2019/442 Esas numaralı 2 davadan beraat ettim.

* Beraat kararlarının çıktığı gün Sabah Gazetesi bir iftira daha attı. Atılan iftirada adı geçen kadının iddiaları hakkında başlatılan soruşturma kapsamında, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı polis raporları ve tutanakları ile tescillendi.

* Böylece atılan tüm iftiralar tek tek yargı önünde çökmüş; yalancılar, kumpasçılar ve ihanet çeteleri rezil olmuşlardır. Ancak, söz konusu asılsız iddialara ilişkin yapılan soruşturma ile ilgili beklediğimiz kovuşturmaya yer olmadığına dair karar çıkana kadar, partime zarar gelmemesi adına; sürdürdüğüm görevime ara verme kararı almış bulunmaktayım.

“ÇOK DAHA GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE GERİ DÖNECEĞİM”

“Partime yönelik alçak saldırılara dahil edilmem, hem partimi hem de şahsımı incitmiştir” diyen Uyanık, şu ifadeleri kullandı:

* Halihazırda tüm iddialardan beraat etmiş olmama rağmen, devam etmekte olan ve lehime sonuçlanacağı çok açık olan soruşturma süresince görevime ara vermem etik olacaktır.

* Elbette bu asılsız iftiralara konu olan soruşturmadan da aklanıp görevime çok daha güçlü bir şekilde devam edeceğim. Atılan iftiralar ve çamurlar, partimizin iktidar yürüyüşünde hizmet etmeme engel olamayacaktır.

* Bu süre zarfında, İl Yönetim Kurulumuzun kendi aralarından seçtiği Kahraman Yardım, İl Başkanı olarak Bitlis’te mücadelemizi büyütme azmini geliştirecektir.

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