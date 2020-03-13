Cinsiyet ayrımcılığı skandalı: ABD Futbol Federasyonu Başkanı istifa etti, yönetime ilk kez bir kadın başkan seçildi

Kadın ve erkek futbolcuların arasındaki ücret uçurumu nedeniyle tepkilerin odağına yerleşen ABD Futbol Federasyonu’nda, ‘beklenen’ istifa geldi.

Kadın futbolcuların açtığı davada, federasyonun iddialarını desteklemek için mahkemeye sunulan belgelerde ‘kadınların erkeklere kıyasla daha az yetenekli olduğu ve o kadar fazla sorumluluk üstlenmedikleri’ yönündeki ifadelerin ardından Carlos Cordeiro istifa ettiğini duyurdu.

Twitter hesabından bir açıklama yapan Federasyon Başkanı Cordeiro, istifa kararını yönetim kuruluyla olan görüşmesinin ardından aldığını söyledi. Cordeiro, “Biricik görevim, her zaman federasyonumuz için en iyi olanı yapmaktı ve şimdi en iyi şeyin yeni bir istikamet olduğu benim için netlik kazandı” dedi.

Söz konusu ifadeler için ‘kabul edilemez ve affedilemez’ diyen Cordeiro, mahkemeye sunulmadan önce belgeleri tamamen okumadığını ve bunun sorumluluğunu aldığını belirtti. Bu ifadelerin kendi kişisel görüşünü yansıtmadığını söyleyen Cordeiro, ‘olağanüstü’ diye nitelediği kadın milli takımın çok daha iyisini hak ettiğini de vurguladı.

Kadın futbolcular, bu ifadelerin savlarını desteklediğini ve cinsiyet ayrımcılığının bir diğer göstergesi olduğunu savunuyor.

It has been an incredible privilege to serve as the President of U.S. Soccer. My one and only mission has always been to do what is best for our Federation. After discussions with the Board of Directors, I have decided to step down, effective immediately. My full statement: pic.twitter.com/4B7siuIqcL — Carlos Cordeiro (@CACSoccer) March 13, 2020

ABD Futbol Federasyonu tarihindeki ilk kadın başkan: Cone

Carlos Cordeiro’dan boşalan koltuğa federasyonun Başkan Yardımcısı Cindy Parlow Cone’un getirileceği açıklandı. Böylece Cone, ABD Futbol Federasyonu tarihindeki ilk kadın başkan oldu.

Eski futbolcu olan Cone, iki kez Olimpiyat Altın madalyası kazandı ve 1999 FIFA Kadınlar Dünya Kupası şampiyonu oldu.

Carlos Cordeiro has announced his resignation as U.S. Soccer President. Vice President Cindy Parlow Cone will serve as President until the next AGM. Parlow Cone becomes the first female President of U.S. Soccer and second former U.S. National Team player to hold the position. — U.S. Soccer (@ussoccer) March 13, 2020

Tüm stadyum ‘eşit ödeme’ tezahüratları yapmıştı

Dört kez Dünya Kupası şampiyonluğuna ulaşan ABD’nin ulusal kadın futbol takımının beş Olimpiyat altın madalyası bulunuyor. Buna karşılık ABD Erkek Milli Takımı henüz bir kupa kaldıramadı.

Kendilerine ödenen ücretin, erkek futbolculara ödenenin yarısından az olduğunu söyleyen ABD Kadın Milli Futbol Takımı’nın oyuncuları, geçen yılın Mart ayında federasyonu mahkemeye vermişti.

‘Eşit ücret’ isteyen kadın futbolcular ayrıca kendilerine geriye dönük olarak toplam 66 milyon dolar daha para ödenmesini de talep etmişti.

Fransa’nın Lyon kentinde oynanan Dünya Kupası finalinde ABD Hollanda’yı yendiğinde tüm stadyum, oyunculara destek vermek için ‘eşit ödeme’ diye tezahürat yapmıştı.

Carlos Cordeiro ise süreç boyunca “Kadınlara erkeklerden daha fazla ödedik” savunmasını yapmıştı.