Cinsiyet eşitliği ünitesi nedeniyle gaye alınan CHP’li lidere bayanlar sahip çıktı

Denizli’de kurmak istediği toplumsal cinsiyet eşitliği birimi nedeniyle AKP ve MHP’li meclis üyelerinin LGBT eleştirisine maruz kalan CHP’li Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan’a kadınlar sahip çıktı. Candoğan Parkı önünde toplanan Denizli Kadın Platformu üyeleri, “Şeniz Doğan’ın arkasındayız” dedi.

Denizli’de CHP’li Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan kadınların ekonomik özgürlüklerini kazanmalarına destek olmak, kadına yönelik şiddetle mücadele etmek amacıyla toplumsal cinsiyet eşitliği birimi kurmak istedi. Bu amaçlı meclis gündemine gelen yönetmelik AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Belediye meclisindeki tartışmada Cumhur İttifakı üyeleri yönetmeliğin LGBT bireyler için çıkarıldığını öne sürdü. Doğan ise; “Bu yönetmeliği okuyan AKP ve MHP’li bazı isimler, buradan ‘toplumun ahlakını bozuyorlar, insanları sapkınlığa sürüklüyorlar’ gibi akıl almaz açıklamalarda bulundular. Çünkü kadın kelimesini gördükleri her yerde ürperiyorlar” ifadelerini kullandı.

KADIN PLATFORMU SAHİP ÇIKTI

25 sivil toplum kuruluşunun oluşturduğu Denizli Kadın Platformu üyeleri Doğan’a sahip çıkmak amacıyla Candoğan Parkı önünde toplanarak basın açıklaması yaptı. Grup adına konuşan Ayşegül Odobaşıoğlu, “Toplumsal cinsiyet eşitliğini diline dolayanlara ders vermeye geldik. Tüm cinsiyetleri her koşulda eşit davranmayı kapsar. Bireyler eşit hak ve özgürlüğe sahip olmalı kamusal ve özel yaşamın her alanında yer alabilmelidir. Toplumsal cinsiyet eşitliği LGBT’li olmak değildir. Cinsiyet eşitliği saygı duymaktır. Kendinden olmayanı dışlamamaktır, terörize etmemektir” diye konuştu.

“DOĞAN’IN ARKASINDAYIZ”

Odabaşıoğlu belediyelerin sadece yol yapmadığını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı: “Kadınların hiç kimseye bağımlı/bağlı kılınmadan bağımsız, özgür ve eşit bireyler olarak varoluşu, şiddetsiz, korkusuz bir yaşam için mücadele etmek belediyelerin, demokratik kitle örgütlerinin varlık sebeplerinden biridir.

Bizler, cinsiyeti, cinsel yönelimi nedeniyle hiç kimsenin ayrımcı, eşitsiz uygulamalara maruz kalmadığı, her nasıl kurulursa kurulsun eşitliğin, özgürlüğün, karşılıklı saygı ve sevginin esas olduğu hanelerde eşit ve özgür bir yaşamı savunuyoruz.

Bu yaşamı sağlamak için İstanbul Sözleşmesi’ni savunmaktan, sözleşmenin ve 6284 sayılı yasanın etkin uygulanması ve kadının özgürleşmesi mücadelesinden asla vazgeçmeyeceğiz. Bu nedenle Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan’ın ve kurulması istenen Toplumsal Cinsiyet Biriminin sonuna kadar yanındayız.”