Çip devinden zam kararı

Dünyanın en büyük çip imalatçısı Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, çip fiyatlarına yüzde 20’ye varan oranlarda zam kararı aldı. Karar, cep telefonundan otomotive kadar birçok ürünün fiyatını etkileyecek.

Dünyanın en büyük çip imalatçısı Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, çip fiyatlarına yüzde 20’ye varan oranlarda artırma kararı aldı.

Wall Street Journal’ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, şirket en gelişmiş çiplerinin fiyatlarına yaklaşık yüzde 10 zam, otomobil üreticileri gibi müşterilerin kullandığı daha az gelişmiş çiplerin fiyatlarınaysa yaklaşık yüzde 20 zam yapmayı planlıyor.

ELEKTRONİK ÜRÜN FİYATLARINA YANSIYACAK

Zamların bu yıl sonu ya da gelecek yıl yürürlüğe girmesi bekleniyor. Bu zamlar neticesinde müşteriler elektronik ürünlere daha fazla para ödemek durumunda kalacaklar.

Küresel yarı iletken çip kıtlığı nedeniyle imalat faaliyetlerinde büyük gecikmeler yaşanmış, otomobil imalatçıları üretimi azaltmışlar, elektronik eşya imalatçılarıysa corona virüsü salgını sırasında akıllı telefon, TV ve oyun konsollarına artan talebi karşılamakta güçlük çekmişlerdi.

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