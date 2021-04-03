Çıplak ayakla kontrol noktasına koştu, polise sığındı

Yazan:
Alaturka Online
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Gazi Caddesi Hürriyet Meydanı Saat Kulesi önünde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında denetimlerini sürdüren polis ekiplerinin yanına çıplak ayakla koşarak bir kadın geldi.

Eşinin, yaklaşık 2 kilometre mesafedeki evlerinde kendisini dövdüğünü söyleyen kadın, polislerden yardım istedi.

İsmi açıklanmayan kadın, sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri, darp iddiasını araştırıyor.  DHA

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