Çıplak ayakla kontrol noktasına koştu, polise sığındı

Gazi Caddesi Hürriyet Meydanı Saat Kulesi önünde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında denetimlerini sürdüren polis ekiplerinin yanına çıplak ayakla koşarak bir kadın geldi.
Eşinin, yaklaşık 2 kilometre mesafedeki evlerinde kendisini dövdüğünü söyleyen kadın, polislerden yardım istedi.
İsmi açıklanmayan kadın, sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri, darp iddiasını araştırıyor. DHA
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