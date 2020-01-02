Çıray’dan sert tepki: Neden dinlemiyorsunuz?

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının Libya’ya gönderilmesini öngören Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulu’nun olağanüstü toplantısında görüşülmeye başlandı.

Tezkere hakkındaki görüşmelerde ilk sözü alan İYİ Parti grubu adına İzmir milletvekili Aytun Çıray, Libya Ulusal Mutabakat hükümetiyle imzalanan iki mutabakattan deniz sınırlarını belirleyen mutabakatı desteklediklerini söyledi. Tezkereye ise Türkiye’yi Libya’daki iç savaşın taraflarından biri haline getireceği için hayır dediklerini belirtti.

Çıray, tezkerenin olası sonuçlarından birinin de Türkiye’yi Hafter’in destekçilerinden Rusya ile karşı karşıya getirmek olabileceğine dikkat çekti

“NEDEN DİNLEMİYORSUNUZ”

Çıray, salondaki gürültüden dolayı milletvekillerine, “Şehit olmaya asker gönderiyoruz gürültüden durulmuyor, madem ciddisiniz işinizde neden dinlemiyorsunuz? Beyefendi en ön sırada telefonla konuşuyor bir saattir” diyerek tepki gösterdi.

Çıray konuşmasını şöyle sürdürdü:

*Sayın Cumhurbaşkanı ‘Davet edildiğimiz yere gideriz’ dedi. Bu mantıkla davete ne gerek var?

*Kardeş Azerbeycan’ın topraklarının yüzde 20’si işgal altında hadi kalkın önce gidip orayı kurtaralım. Gerçekler ve çıkarlar vardır. Barış Pınarı Harekâtı’nı destekledik ne oldu? Bir Tweet’le aslanlar gibi yürüyen Türk ordusunu durdurdunuz.

*Bu kadar önemli bir tezkere diyorsunuz ama burada bir bakan bile yok, ayıp.

*Şimdi soracak ahali Libya’da ne işimiz var diye? Yeni dertlere ihtiyaç var mı? Doğu Akdeniz’de bu kadar dert varken ordunun gücünü neden ikiye bölüyorsunuz?

İŞTE TEZKERENİN TAM METNİ