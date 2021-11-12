Ciro endeksinde yıllık yüzde 42,6’lık artış

Yazan:
Alaturka Online
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TÜİK verilerine göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi 2021 Eylül’de aylık 0,6 artarken, yıllık yüzde 42,6 yükseldi.

Yayınlanma: 11:56 – 12 Kasım 2021

Ciro endeksinde yıllık yüzde 42,6’lık artış

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2021 Eylül’e ilişkin Ciro Endekslerini açıkladı.

Buna göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi 2021 Eylül’de yıllık yüzde 42,6 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2021 Eylül ayında yıllık ticaret ciro endeksi yüzde 35,5, inşaat ciro endeksi yüzde 35,9, sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 48,4 ve hizmet ciro endeksi yüzde 59 arttı.

Kaynak: TÜİK

SANAYİDE AZALDI

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi 2021 yılı Eylül’de aylık bazda ise yüzde 0,6 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2021 yılı Eylül ayında aylık inşaat ciro endeksi yüzde 3, ticaret ciro endeksi yüzde 0,9, hizmet ciro endeksi yüzde 2,6 artarken, sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 0,9 azaldı.

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