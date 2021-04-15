CK Enerji çalışma saatlerini yeniden düzenledi

ANKARA (AA) – CK Enerji Boğaziçi Elektrik, tüm müşteri hizmet merkezlerinde bugünden itibaren saat 08.00 ve 17.00 arası hizmet verecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Avrupa Yakası'nda görevli tedarik şirketi olarak 4,3 milyon fazla müşteriye hizmet veren şirket, maske ve mesafe kuralları başta olmak üzere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı'nın talimatlarıyla tüm kuralları uygulamaya devam ediyor.

Bu kapsamda Kovid-19 salgını vakalarındaki artış nedeniyle Ramazan ayının ilk iki haftasında Türkiye genelinde kısmi kapanmaya gidilirken, CK Enerji Boğaziçi Elektrik de müşteri hizmet merkezlerinin çalışma saatlerini yeniden düzenledi.

Sokağa çıkma kısıtlamalarının 19.00-05.00 olarak açıklanmasının ardından CK Enerji Boğaziçi Elektrik de bugünden itibaren tüm müşteri hizmet merkezlerinde çalışma saatlerini saat 08.00-17.00 olarak belirledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, aşı uygulamalarına rağmen salgının etkisinin hala sürdüğünü vurgulayarak, "Müşterilerimiz fatura işlemleri için müşteri hizmet merkezlerimize gelmeye devam ediyor. Bu merkezlerimizin yanı sıra müşterilerimizin evlerinden birkaç dakika gibi kısa bir sürede işlemlerini yapabileceklerini bir kez daha anımsatmak isterim." ifadelerini kullandı.

Müşterilerin fatura ödemelerini evlerinden çıkmadan, otomatik ödeme talimatıyla bankaları üzerinden güvenli ve kolayca yapabilme imkanına sahip olduğuna dikkati çeken Bakal, "Otomatik ödeme talimatları bulunmayanlar da ödeme işlemlerini internet bankacılığından ve anlaşmalı bankaların ATM'lerinden yapabilir. Ayrıca internet sitemiz ve CK Enerji mobil uygulamamızı kullanarak kolay ve güvenli bir şekilde ödeme mümkün. Müşterilerimize yine 'evde kal işlemlerini evden yap' diye seslenmek istiyoruz." açıklamasında bulundu.