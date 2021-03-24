CK Enerji'den blokzincir platformundan satılan ilk yenilenebilir enerji sertifikası

ANKARA (AA) – CK Enerji, Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası'nın (I-REC) satışını blokzinciri üzerinden yaptı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yenilenebilir enerji yatırımı ve kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla "The International I-REC Standard" tarafından düzenlenen I-REC sertifikasının sanayi ve ticarethane müşterileri tarafından alınmasına destek veren CK Enerji, bu alanda dünyada bir ilke imza attı.

Bu kapsamda alıcı ve satıcı birbirini görmeden blokzinciri tabanlı Foton I-REC Platformu'dan işlemlerini tamamladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CK Enerji Ticaret Müdürü Kıvanç Akyıldız, ilk işlemde kaynağı güneş olan lisanssız yenilenebilir enerji santralinden alınan bir I-REC belgesinin satış işlemini gerçekleştirdiklerini belirtti.

Sertifika almak ya da satmak isteyen şirketlerin söz konusu platformda kurumsal hesap açtıklarını kaydeden Akyıldız, "İşlem yapabilmek için şirketlerin yetkilendirme süreçleri tamamlanıyor ve süreç başlıyor. Blokzinciri teknolojisinin ileride enerji sektöründe çok yoğun olarak kullanılacağını biliyoruz. Kendi grup şirketlerimizde blokzinciri tabanlı projeler geliştirme yönünde faaliyetlerimizi de yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

I-REC'in Türkiye'deki yerel temsilciliğini üstlenen ve Foton I-REC Platformu'nun Kurucu Ortağı Can Arslan ise blokzinciri teknolojisinin enerji sektöründeki uygulama alanını genişlettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Yenilenebilir enerji pazarını değiştirebilecek potansiyele sahip blokzinciri teknolojisiyle geliştirdiğimiz proje sayesinde ilk adımı attık. Şu anda Türkiye'deki mevzuatlar gereği ödeme kripto para ile değil, nakit ya da banka üzerinden yapılıyor. İleride düzenlemelerin yapılması ile birlikte kripto para kullanımı da söz konusu olabilir. İlk yenilenebilir enerji sertifikasının satışını blokzinciri üzerinden CK Enerji ile yaptık. Bu Türkiye'de olduğu gibi dünyada da bir ilk."