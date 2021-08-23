CKD’nin ‘Afganistan’ı Tanıyoruz’ bildirisine tepki

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF), Taliban’ın Afganistan’daki ilerleyişi hakkında açıklamalarda bulunan ve “Bağımsız Afganistan’ı tanıyoruz ve selamlıyoruz” bildirisini yayınlayan Cumhuriyet Kadınları Derneği’ne (CKD) tepki gösterdi. CHP Manisa Yunusemre İlçe Kadın Kolları ise CKD hakkında suç duyurusunda bulundu.

Cumhuriyet Kadınları Derneği(CKD), Afganistan’da yaşanan güncel durumlarla ilgili yayınladığı bildiride, ülkeyi şiddet ve kaosa doğru sürükleyen Talibin hakkında övgü dolu sözlere yer vermesi tepki çekti.

CKD Genel Başkanı Tülin Oygür’ün imzasıyla yayınlanan bildiride, derneğin Taliban’ın emperyalist ABD’yi ülkeden kovduğunu ifade edilerek, “Bağımsız Afganistan’ı tanıyoruz ve selamlıyoruz” sözlerine yer verildi.

“BU UTANÇ DUYULAN BİLDİRİYİ KINIYORUZ”

TKDF, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, bildire tepki gösterdi. Twitter hesabından yapılan açıklamada, “TKDF olarak, bu utanç duyulan bildiriyi kınıyoruz. Afganistan’daki kadın ve çocuklar sizin siyasi yandaşlık ajandanızın malzemesi olamazlar” denildi.

“BAĞIMSIZ AFGANİSTAN’I TANIYORUZ VE SELAMLIYORUZ”

CKD Genel Başkanı Tülin Oygür’ün imzasıyla yayınlanan bildiride, derneğin Taliban’ın emperyalist ABD’yi ülkeden kovduğunu ifade edilerek, “Bağımsız Afganistan’ı tanıyoruz ve selamlıyoruz” sözlerine yer verildi. CKD tarafından yayınlanan bildiride şu ifade yer verildi:

“Bazı kadın örgütlerinin biraraya gelerek savurdukları ‘Talibanı tanımıyoruz. Taliban’ı tanıyanı da tanımıyoruz’ sloganına karşı ‘Bağımsız Afganistan’ı tanıyoruz, Bağımsız Afganistan’ı tanımayanları da tanımıyoruz’ diyoruz. Yaptıkları ‘derin’ siyaset analizinde ABD’yi, Afganistan işgalini sürdürdükleri için kınamalarını da hazin bulmakla birlikte, kendilerine yakıştırıyoruz. Tek kıblesi emperyalist Batı olanlara soruyoruz; ABD 20 yılda Afganistan’a, oradaki kadınlara, işgal altında zulüm görmek dışında ne vermiştir? Ancak ‘İşgal, manda ve himaye’ kabul etmeyen milletlerde kadınların eşitlik mücadelelerini verecek güce eriştiklerinden haberiniz yok mu? Şeriat ile yönetilen ABD dostu ülkelerin kadınlarını dert etmediniz de ABD’yi ülkesinden söküp atan bir millet olunca mı tanımamaktan bahsediyorsunuz?”

CHP’Lİ KADINLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Cumhuriyet Kadınları Derneği’nin ‘Bağımsız Afganistan’ı tanıyoruz ve selamlıyoruz’ başlıklı bildirisine CHP Manisa Yunusemre Kadın Kolları tepki gösterdi.

Yayınlanan bildiriyi şiddetle kınadıklarını dile getiren CHP Yunusemre İlçe Kadın kolları Başkanı Meral Demir, bildiride Taliban’dan övgüyle bahsedilmesinin kabul edilebilecek bir durum olmadığını ifade etti.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

Yayınlanan bildirinin Terörle Mücadele Kanunu’nun 7/2 maddesine göre(Örgüt Propagandası Yapma) suç olduğunun altını çizen CHP Yunusemre İlçe Kadın Kolları Başkanı Demir, hem derneğin genel başkanını hem de yöneticilerinin hakkında suç duyurusunda bulunduklarını ifade etti.

Suç duyurusu dilekçesini partinin Hukuk komisyonu Başkanı Av.Pınar Kına ile birlikte Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiklerini belirten CHP’li Demir şöyle konuştu:

“CKD yayınladığı bu bildiri ile suç işlemiştir. Terör seviciliğini gözler önüne seren metin, Terörle Mücadele Kanunu 7/2 maddesine göre suçtur. Partimizin Yunusemre İlçe Başkanlığı’nca şikayet edilmiştir. Davanın takipçisi olacağımızı ve terör sevicilerinin ‘Cumhuriyet’ adını taşıyan bir derneğin çatısı altında kadın düşmanlığı yapmalarına göz yummayacağız.”