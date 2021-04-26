CNN: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, önümüzdeki ay Ukrayna’yı ziyaret edecek

CNN’de yer alan habere göre Ukrayna hükümetinden bir kaynak, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken‘in önümüzdeki ay Ukrayna’ya bir ziyaret düzenleyeceğini ifade etti.

Blinken, göreve başlamasından bu yana Ukraynalı mevkidaşı Dmitriy Kuleba ile bu ayın başlarında Brüksel’deki bir toplantı da dahil olmak üzere birkaç kez görüşmüştü.

ABD Başkanı Joe Biden, geçen haftalarda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Rus lidere üçüncü bir ülkede zirve düzenlemeyi teklif etmişti.

CNN’e konuşan yetkililer, Biden’ın Putin ile yaz aylarının başlarında gerçekleştirmesi muhtemel görüşme öncesinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geleceği görüşünü paylaştı.

NEW: The White House is hammering out the details of an increasingly likely European summit between POTUS and Putin, which could happen as soon as early summer. Meanwhile, Sec of State Blinken is preparing to travel to Ukraine next month

(My @CNN debut!) https://t.co/pTKmPBBS92 — Natasha Bertrand (@NatashaBertrand) April 26, 2021

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