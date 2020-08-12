CNN: Biden, görev süresini tamamlamadan yerini Kamala Harris’e bırakabilir

CNN yazarı Chris Cillizza, 2020 ABD başkanlık seçimleri ve Demokrat aday Joe Biden‘ın yardımcısı olarak Kamala Harris‘i seçmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kaleme aldığı görüş yazısında Cillizza, “55 yaşındaki Harris, daha genç bir lider neslini temsil ediyor” diyerek, Harris’in özgeçmişiyle Biden’ın kenara çekilmeye karar vermesi durumunda devreye girmeye hazır olacağını gösterdiğini öne sürdü.

Joe Biden made the pick that maximized his chances of continuing to make the race a straight referendum on Trump while also selecting someone whose resume suggests being ready to step in, if and when Biden decides to step aside. | Analysis by @CillizzaCNN https://t.co/Ek4d6sfGfT — CNN (@CNN) August 11, 2020

Cillizza’nın iddiası, CNN’in kıdemli muhabirlerinden Brian Stelter’in, yakında zamanda muhafazakarların Biden’ın başkan olmak için çok yaşlı olduğunu veya sağlık açısından uygun olmadığını iddia etmelerinin ‘saldırgan ve başka bir dünyaya ait olduğunu’ belirtmesinin ardından geldi.

Biden’in yaşı ve hakkındaki ‘demanstan muzdarip olduğu’ yönündeki iddialar, yardımcı olarak seçtiği ismin gelecekte başkan olma olasılığının yüksek olduğu hakkındaki spekülasyonları beraberinde getirmişti.

Biden, önceki gün Kamala Harris’i başkan yardımcısı adayı olarak seçtiğini duyurmuştu.

Biden ile Harris’in kamuoyu önüne ilk kez Kuzey Carilona eyaletindeki Wilmington’da çıkacağı bildirilmişti.