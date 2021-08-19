CNN muhabiri Afganistan’da ucuz kurtulmuş: Tabancayla vuracaklardı

CNN’in Afganistan’da bulunan ünlü spikeri Clarissa Ward, ülkede yaşadıklarını anlattı. Ward, “Yapımcımız telefonuyla video çekerken bir Taliban militanı tabancanın kabzasıyla vurmaya çalıştı” dedi.

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Taliban’ın Afganistan’ı ele geçirmesiyle birlikte bölgeden haber yapan CNN’in kıdemli muhabirlerinden Clarissa Ward yaşadıklarını kamuoyu ile paylaştı.

Taliban’ın Kabil’i ele geçirmesinin ardından kara çarşafa giren Ward, bir Taliban militanının kendilerine saldırmak üzere olduğunu açıklarken yaşadıklarını tek tek anlattı.

Ward, “Bir çekim sırasında ekibimizdeki saha yapımcısı Brent Swails telefonuyla bir video çekiyordu. O sırada iki Taliban mensubu silahlarıyla geldi. Silahın kabzasıyla vurmaya hazırlanırken biz çığlık çığlığa bağırdık. Bizi umursamadı ama daha sonra yanımıza gelen bir diğer Taliban mensubu, “Durun, durun, durun yapmayın. Onlar gazeteci” dedi. Bu sayede bize saldırmadılar” dedi.

Ward, yaşadıkları ile ilgili, “Sürekli bir silah ateşlenme sesi duyuluyor. Ben hayatımda çok karmaşa gördüm ama burada tam bir kaos var” ifadesini kullandı.

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