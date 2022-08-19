Çobanların çevre zaferi

Ege Bölgesi Sanayi Odası öncülüğünde hazırlanan Bergama Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin merayı yok edeceğini ve yöredeki suyu tüketeceğini ortaya koyan köylüler bir zafer daha kazandı. Mahkemenin iptal kararına rağmen Ankara’da yapılan İDK toplantısı Alibeyli köyü temsilcilerinin girişimleri sonucunda durduruldu.

Gökmen ULU

Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın (EBSO) ana yürütücüsü olduğu, İzmir Valiliği ve Bergama Belediyesi’nin de yer aldığı oluşum tarafından Kozak Yaylası’ndaki Alibeyli köyü merasında “Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi” kurulması için proje hazırlandı. Beş parselden oluşan 2 milyon 800 bin metrekare alan üzerine kurulması planlanan devasa tesis için gerekli yasal prosedürler geçen yıl başlatıldı.

KÖYLÜLER ENDİŞELENDİ, KARŞI ÇIKTI

Yöre halkı, merayı yok edecek ve su kaynaklarını tüketecek bu girişimi endişeyle karşılayarak itiraz etti ve demokratik direniş eylemleri gerçekleştirdi. Köylüler eş zamanlı olarak hukuk mücadelesi de başlattı. Doğup büyüdüğü toprakları ve yaşam hakkını savunan Avukat Muradiye Kavut davayı üstlenen hukukçu oldu. Davacılar arasında Alibeyli Köyü Muhtarı Mehmet Karagöz’le merada çobanlık yapan İlyas Kaya da yer aldı.

MAHKEME İPTAL KARARI VERMİŞTİ

Köylüler, Dünya Çevre Günü’ne denk gelen 5 Haziran 2021 tarihinde, Alibeyli’de düzenlenen Çevre Etkileşim Değerlendirme (ÇED) toplantısını yaptırmadı. Köy halkı ilk hukuk zaferini ise İzmir 3. İdare Mahkemesi’nde kazandı. Mahkeme, mera vasfının değiştirilmesi yönündeki kararı iptal etti.

KÖYLÜLERİN TEMSİLCİLERİ SOLUĞU BAŞKENTTE ALDI

Yargı kararına rağmen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İnceleme Denetleme Genel Müdürlüğü’nün Ankara’daki merkezinde “Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi” konusunda toplantı gerçekleştirdi. Haberi duyan Avukat Muradiye Kavut, Alibeyli Muhtarı Mehmet Karagöz ve çoban İlyas Kaya’yla birlikte soluğu Ankara’da aldı.

BİRÇOK ÖNEMLİ HUSUS GÖZARDI EDİLDİ

Muradiye Kavut toplantıda yaşananları SÖZCÜ’ye anlattı. Birçok önemli hususun göz ardı edildiğini fark eden Kavut, “Toplantıda gördük ki, Devlet Sular İdaresi (DSİ) görüşü henüz gelmemiş, en önemlisi mahkemenin iptal kararını dosyaya koymamışlar. Müdahale ettik, o kararı önlerine koyduk. ÇED raporunun ekindeki uzman görüşlerinin yetersizliğine ilişkin anlatımda bulunduk” dedi.

“TESİSLER YÖRENİN SUYUNU TÜKETİR”

Proje de çelişkilerle dolu olduğunu belirten Kavut, “Bir yerde çiçek yetiştirileceği yazıyor, bir başka yerde büyükbaş hayvan, daha sonra küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinden söz ediliyor. En son 110 bin küçükbaş hayvan yetiştirmeyi planlıyorlar. Bu kadar çok hayvan popülasyonu için tesise su çektikleri zaman çevredeki bitkiler, doğadaki canlılar ve yöre halkı susuz kalır. Hem ekolojik dengeyi bozacak hem de köylülerimizi susuz bırakacaklar. Köyün suyu şu anda bile yetmiyor” diye konuştu

BİRİNCİ DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI

Kavut ayrıca, yapılmak istenen organize bölge tesisinin bulunduğu beş parselin üç tanesinin birinci derece arkeolojik sit alanı kapsamında bulunduğu bilgisini verdi. Bu alan 1 milyon 592 bin metrekare yer kaplıyor.

“ATALARIMIZDAN BU YANA MERAYI KULLANIYORUZ”

Toplantıda bakanlık yetkilisinin, “Halk bu organize bölgeye itiraz etmez, siz neden itiraz ediyorsunuz” sorusuna, İlyas Kaya’nın, “Burası daha önce köyün tapulu merasıydı. Bu bölgenin verimsiz olduğunu söylediler ama öyle değil. Biz çoban olarak atalarımızdan bu yana merayı 10 ay boyunca aktif kullanıyoruz. Burası giderse biz koyunlarımıza endüstriyel yem yedireceğiz ve bununla başa çıkmamız mümkün değil. Hayvan günde 1 kilo ot yiyor” yanıtını verdiği öğrenildi. Bu arada, İzmir Büyükşehir Belediyesi temsilcisi de toplantıya katılarak itirazını dile getirdi.

“VAZGEÇMEZLERSE EBSO’NUN KAPISINA DAYANIRIZ”

Toplantı sonunda ÇED sürecinin durdurulması kararlaştırıldı. Avukat Muradiye Kavut, “İyi ki Ankara’ya gitmişiz. Çok mutluyuz” dedi. “Sanayiye hayır” demediklerini belirten Kavut, “Sanayi tesisleri doğru yerlerde kurulmalı, meralar, yaşam alanları yok edilmemeli, doğaya ve halka zarar verilmemeli” diye konuştu.

Köy halkının mücadelede kararlı olduğunu vurgulayan Kavut, “Umarız EBSO vazgeçer. Israrlarına devam ederlerse protesto eylemlerimizin yönünü onlara çeviririz, Bergamalı köylüler olarak EBSO’nun kapısına dayanırız” dedi.