Çocuğunun yanında erotik yayın yapan kadının ifadesi ortaya çıktı

Sultanbeyli’de 2 çocuk annesi H.K. isimli bir kadın, çocuğunun yanında sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı.

Müstehcen görüntüler veren H.K.’nın yayını, sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, ‘Müstehcenlik ve hayasızca hareketler’ suçlamasıyla hakkında soruşturma başlattığı H.K., Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

2 çocuk annesi H.K. bugün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayına getirildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Savcılıkça ifadesi alınan H.K., şunları söyledi;

*Benim Tiktok isimli sosyal medya hesabında 2 milyona yakın takipçim vardı. Zaman zaman bu platformda canlı yayın yaparak içerik üretiyordum.

“5 BİN TL KAZANIYORDUM”

*Bu yayınlar esnasında izleyiciler bana jetonlar gönderiyorlardı. Bu şekilde yayınlar yaparak aylık 5 bin lira civarında para kazanıyordum. Bu hesabı yaklaşık 1,5 yıl önce kapattım. Bu video ise 2,5 yıl önce canlı yayın yaptığım esnada beni izleyen izleyiciler tarafından kayıt altına alınmış olabilir.

*O dönem canlı yayınlar yapıyordum. O dönem 1,5 yaşında olan oğlum yayın yaptığım esnada birden bire benimle oyun oynamak istediği için odaya girdi. Kesinlikle oğlumla birlikte böyle bir video çekmedim.

“BU HESAPTAN CANLI YAYIN YAPIYORUM”

*Olay oğlumun benden habersiz biçimde odaya girmesiyle gerçekleşti. Oğlumun videoda göründüğü anda kısa bir süre sonra canlı yayını kapattım. Bu video çekildikten yaklaşık 3 ay sonra Tiktok hesabımı kapattım.

*Kapatmamın nedeni Tiktok dışında günlük temizlik ve geceleri tekstik işlerinde gelir sağlamamdır. Yayın yapmayı bıraktıktan sonra bazı sosyal medya uygulamalarında kayıt altına alınan videonun çeşitli hesaplardan paylaşıldığını gördüm.

*Hesaplarla iletişime geçerek kaldırılmasını rica ettim. Bir kısmı kaldırıldı. 1 yıl önce bu videoların çeşitli platformlarda paylaşıldığını gördüm. Avukatımla görüşerek savcılığa suç duyurusunda bulundum.

*Bu görüntüyü kaydeden ve yayınlayanlar hakkında şikayetçi oldum. 2 tane sosyal medya hesabım vardır. Bu hesaplarda canlı yayın ve video paylaşımı yapmıyorum.

“BACAĞIM KEMARA AÇISINA GİRDİ”

*Bahse konu videoda oğlum birden bire odaya girince oğlumla ilgilenmek istediğim esnada istemsizce bacağımın kamera açısına girmesiyle oluşmuştur. Kesinlikle cinsel bir istek uyandırmak amacıyla yapılmış bir hareket değildir.

SERBEST KALDI

Şüpheli H.K. ifadesinin ardından adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan H.K. hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.