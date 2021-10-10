Çocuğunuzun bağışıklığını nasıl güçlendirebilirsiniz?

Özellikle okula giden çocuklar bugünlerde hem Covid-19 hem de grip tehdidi altında… “Tedbirler kadar sağlıklı beslenmeleri çok önemli” diyen Güven, onlar için vücut direncini artıran gıdaların listesini verdi.

Nazan DOĞANER HALICI

Okulların açılmasıyla çocuklar yeniden ev dışında vakit geçirmeye, kalabalık ortamlara girmeye ve arkadaşlarıyla bir arada olmaya başladı. Dolayısıyla onları Covid-19 ve gribal enfeksiyonlardan korumak için bağışıklık sistemlerini güçlü tutmak gerekiyor.

Peki bunu nasıl başarabiliriz? Bu soruya “Besleyici değeri yüksek besinlerle” yanıtını veren Uzman Diyetisyen Ayşe Gül Güven, o yiyecekleri şöyle sıraladı:

YAĞLI BALIKLAR: Somon, hamsi, uskumru, ton gibi yağlı balıklar Omega-3’ün en iyi kaynaklarıdır. Omega-3 yağ asidinin birçok faydasının yanısıra çocuğunuzu enfeksiyonlara karşı da korur. Hep aynı balığı yemekten sıkılabilecek çocuğunuza mezgit, levrek, pisi, morina gibi daha hafif balıkları da tattırın. Hatta balık tüketimi sıkıntılıysa somon finger, patatesli balık köftesi veya somon fajita ya da şiş şeklinde pişirme ve sunum taktiklerinizi değiştirin.

YOĞURT-KEFİR: Yoğurt, faydalı bakteriler olan probiyotiklerden oldukça zengindir. Kabızlık, şişkinlik, gaz gibi rahatsız edici yakınmaların önüne geçer. Kuvvetli bir bağışıklık için bağırsakların sağlıklı olması da çok önemlidir. Çocuklarda yapılmış bir çalışmada yoğurtlu içecek tüketenlerin soğuk algınlığı, kulak enfeksiyonu ve boğaz ağrısı görülme riskinin yüzde 20 daha düşük olduğu saptanmıştır. Daha çok probiyotik içeren kefiri ise tekli şişelerde çocuğunuzun beslenme çantasına elinizden geldiğince eklemeye çalışın. Tüketiminde zorlanırsanız, meyveli kefir alternatiflerini deneyin.

ÇEŞİTLİLİK SAĞLAYIN: Bütün sebze ve meyveler değişken oranlarda ve çeşitlilikte vitamin, mineral ve antioksidanlar sağlarlar. Bu nedenle çeşitlilik dengeyi kurmanızı sağlayacaktır. Çocuklar için C vitamini, A vitamini yani karotenoidler vücudun savunma sisteminin başrol oyuncusu beyaz hücrelerin oluşmasını destekler, bu da enfeksiyonlarla mücadeleyi kolaylaştırır. Meyve salatası ya da çöp şişe dizilmiş dilimlenmiş meyveler onlar için ilgi çekici olabilir.

MEYVE SUYUNA ALIŞTIRMAYIN: Faydalı diye 3-5 portakalı ya da portakal, elma, üzüm gibi meyvelerin suyunu sıkıp onları meyve tüketimine böyle alıştırmayın. Yani bu durum vitamin takviyelerine benzemesin. Meyvenin posasının ya da faydalı içeriklerinin sadece suya geçen kısımlarını almak yerine meyvenin kendisini yemeyi teşvik edin. Bu sayede çocuğunuzun kilo artışını da kontrol edebilirsiniz.

SAĞLIKLI ATIŞTIRMALIKLAR: Çocuğunuza sağlıklı alternatifler sunun. Besleyiciliği düşük, kan şekerini hızlı yükselten besinler hiperaktif davranışlar sergilemesini tetikleyebilir. Taze kuruyemiş (Ceviz, fındık gibi), kuru meyve karışımları, taşıması ve tüketimi kolay meyveler (elma, armut, muz, mandalina gibi), koruyucusuz renklendiricisiz, şeker ilavesiz barlar ya da malzemelerine güvendiğiniz fırın ürünleri iyi alternatiflerdendir.

PROTEİN ALIMI ÖNEMLİ: Büyümesi devam eden çocuğunuzun doğal, sağlıklı pişirilmiş et, tavuk, hindi, balık, yumurtaya ulaşması önemlidir. Ona akıtmaz kaplarda et, tavuk, hindi, ton balıklı, tahıllı ya da haşlanmış kurubaklagilli salatalar ya da arasına yeşilliklerin sıkıştırıldığı dürüm sandviçler sunmanız kurtarıcı olabilir.

SAĞLIKLI 2 TARİF

Pratik Sandviç

Malzemeler

■ 1 orta boy tam tahıllı lavaş ya da tam tahıllı sandviç ekmeği

■ 2 dilim kaşar ya da peynir

■ 3-4 dilim hindi füme (40 g)

■ Arasına marul ya da roka

YAPILIŞI: Tüm malzemeleri ekmeğin içine ekleyin.

Doğal enerji içeceği

Malzemeler

■ 1 küçük boy armut ya da yarım muz

■ 1 su bardağı süt

■ Tarçın ya da kakao

■ 1 yemek kaşığı doğal fıstık ya da fındık ezmesi

■ 1 yemek kaşığı keten tohumu ya da yulaf ezmesi

YAPILIŞI: Tüm malzemeleri karıştırıcıdan geçirin.