Çocuğuyla çay bahçesine gelen kadının boğazını kesti

Edirne’de çocuğuyla çay bahçesine gelen C.A., tartıştığı E.D. tarafından yere yatırılarak bıçakla boğazından yaralandı. Çocuğun çığlıklarına koşan polis E.D.’yi gözaltına aldı.

Edirne’de C.A. (32), 10 yaşındaki oğluyla çay bahçesine geldi. Bir süre sonra C.A.’nın yanına gelen E.D. (52), biraz konuştuktan sonra tartışmaya başladı.

ÇOCUĞUNUN ÇIĞLIĞINA POLİS KOŞTU

Tartışmanın ardından E.D, kadını yere yatırarak bıçakla boğazından yaraladı. Çocuğun bağırması üzerine polis ekipleri tarafından yakalanan E.D., gözaltına alındı. Yaralanan C.A.’ya sağlık ekipleri gelene kadar ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.

GÖZYAŞI DÖKEN ÇOCUĞU POLİS TESELLİ ETTİ

Yaralı kadın, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Olayın ardından gözyaşı döken çocuğu, polis ekipleri ve çevredeki vatandaşlar teselli etti. (AA)

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