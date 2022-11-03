Çocuğuyla silahlı çatışma arasında kalmıştı, katilin cezası belli oldu

İstanbul Şişli’de çocuğuyla silahlı çatışma arasında kalan babanın ölümüne, 2 kişinin yaralanmasına ilişkin haklarında dava açılan 5’i tutuklu 9 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, sanık Yunus Aksak’ı “olası kastla öldürme”, “ruhsatsız silah bulundurma” ve “öldürmeye teşebbüs” suçlarından 38 yıl hapis ve 10 bin lira adli para cezasına mahkum etti.

İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada, 4’ü tutuklu 5 sanık ve avukatları hazır bulundu.

Sanıklardan birine bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanılan duruşmaya, maktul Okan Karaten’in (48) eşi müşteki Elanur Karaten de avukatlarıyla katıldı.

Duruşmada, bir önceki celse açıklanan esasa ilişkin mütalaaya karşı tarafların son sözleri soruldu.

Müşteki Karaten, mahkeme heyetinden vicdanlı bir karar vermelerini isteyerek, “Ömür boyu bu sanıkların yakasında olacağım. Hayatlarına normal bir şekilde devam etmelerine izin vermeyeceğim. Hep orantısız tutukluluk diyorlar. Orantısızca insan öldüren bu canilerin dışarı çıkmasına izin vermeyeceğim. Ailemi darmaduman ettiler. Sonuna kadar şikayetçiyim. Bunlara bir dava daha açacağım.” diye konuştu.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Yunus Aksak’ı “olası kastla öldürme”, “ruhsatsız silah bulundurma” ve “öldürmeye teşebbüs” suçlarından 38 yıl hapis ve 10 bin lira adli para cezasına mahkum etti.

Diğer sanıklardan Osman Turan, İslam Aytekin ve Cem İşişler’i “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 7 yıl altışar ay hapse mahkum eden heyet, sanık Deniz Sarıhan’ı “tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs” ve “silahla kasten yaralama” suçlarından 7 yıl 3 ay, sanık Berkay Gencer’i ise “suç delillerini gizlemek veya değiştirmek” suçundan 3 ay hapse çarptırdı.

Heyet, sanıklar Ahmet Aydemir, Gültekin Efe ve Osman Karaz’ın tüm suçlardan beraatine karar verdi.

Sanıklar Yunus Aksak ve Cem İşişler’in tutukluluk halinin devamını kararlaştıran heyet, sanıklar Deniz Sarıhan, Osman Turan ve İslam Aytekin’in, aldıkları ceza miktarı ve tutuklulukta geçirdikleri süreyi dikkate alarak tahliyesine hükmetti.

Hükmün okunmasının ardından müşteki Elanur Karaten, karara tepki gösterdi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 12 Haziran 2021’de İnönü Mahallesi Yeni Nalbant Sokak’ta, iki grup arasında yaşanan silahlı çatışmada, olayla ilgisi bulunmayan Okan Karaten’in 2 yaşındaki kızını parka götürürken başından vurularak öldüğü, biri kurye, biri de gruptakilerden olmak üzere iki kişinin yaralandığı ifade edilmişti.

İddianamede, maktul Okan Karaten’in ölümüne sebep olan tutuklu sanık Yunus Aksak’ın, “olası kastla öldürme”, “silahla kasten yaralama”, “kasten öldürmeye teşebbüs”, “mala zarar verme” ve “ateşli silahlar kanununa muhalefet” suçundan 64 yıl 8 aydan 108 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

İddianamede, benzer suçlardan sanık Berkay Gencer’in 26 yıldan 47 yıla, Ahmet Aydemir ve Gültekin Efe’nin 4 yıl 6 aydan 13 yıl 6’şar aya, Cem İşişler, Osman Turan, Osman Karaz, İslam Aytekin ve Deniz Sarıhan’ın 39 yıl 8 aydan 75’er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. (AA)

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