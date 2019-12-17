Çocuk 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çocuk 14. son bölüm izle

Çocuk dizisinin 14. son bölümü Star TV’de yayınlandı. Başrollerinde Nazan Kesal, İsmail Hacıoğlu, Serhat Teoman, Merve Çağıran ve Ceyda Ateş Toplusoy’un yer aldığı dizinin son bölümünde; Ali Kemal, Asiye’yi hiçbir yerde bulumamıştır. Sahilde annesinin eşkaline uyan bir ceset bulunduğu haberi gelir. Çocuk 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Çocuk 14. son bölüm izleme linki…

Çocuk dizisinin son bölümünde; Ali Kemal, allak bullak bir ruh haliyle, morga teşhise gider. Asiye’nin vasiyetini, daha kadının akıbeti belli olmadan açtıran Ali Kemal’in aklındaki asıl soru mal mülk meselelerinden çok annesinin kimi seçtiğidir. Vasiyeti okuyunca Ali Kemal net bir karar alır.

ÇOCUK 15. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çocuk yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

ÇOCUK FRAGMAN

ÇOCUK 14. SON BÖLÜM İZLE

Değer verdiği her şeyi ve herkesi tek tek elinden almakta olan Hasan’a karşı artık büyük bir hamle yapmak zorundadır. Aile paramparça olmadan önce, Hasan’ı yollarından çekmenin bir çaresini bulmalıdır. Ali Kemal’in içinde o varken tamirhaneyi yaktığını öğrenen Efe’nin kafası iyice karışır, Ali Kemal’e karşı tavrı değişmeye başlar. Babasının mezarının peşindeki Hasan, avukat Ziya aracılığıyla ilginç bir bilgiye ulaşır.

Babası nüfusta hala yaşıyor görünmektedir, Doğduğundan beri baba hasreti çeken Hasan bu bilgilerle umutlanır. Mekâna gittiğinde onu babasından kalan önemli bir nesnenin yanı sıra, büyük bir tehlike beklemektedir.

Ali Kemal, Zeynep’i evden kovar, Hasan’ın evine köstebek olarak yollar. Bu duruma da isyan eden Şule ile tartışırlar. Ali Kemal’in, çocukları doğar doğmaz boşanacaklarını net biçimde söylemesi Şule’yi yıkar. Babasını bulmak için çıktığı macera Hasan için bir ölüm kalım mücadelesine dönüşür. Hasan’ın hayatını kurtarmak için Ali Kemal’le beraber kaçırıldığı yere giden Akça hayatının en zor sınavıyla karşı karşıya kalacaktır.