Çocuk bu akşam var mı? Çocuk yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Star TV yayın akışı

Çocuk dizisi her Salı akşamı Star TV ekranlarında yayınlanıyor. Geçen hafta yeni bölüm yılbaşı nedeniyle ekrana gelmemişti. İzleyiciler Çocuk dizisinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor. İşte Star TV yayın akışı…
Yeni yılın ilk haftası diziler tatile giriyor, bu nedenle de yeni bölümler yayınlanmıyor. Başrollerinde Nazan Kesal, İsmail Hacıoğlu, Serhat Teoman, Merve Çağıran ve Ceyda Ateş Toplusoy’un yer aldığı dizinin yeni bölümünün 14 Ocak Salı günü ekrana gelmesi bekleniyor.
STAR TV YAYIN AKIŞI