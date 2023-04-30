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30 Nisan 2023
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Çocuk gelinin annesinden skandal sözler

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Sur ilçesinde 15 yaşında olduğu iddia edilen G.G., S.S.(24) ile evlendirilmek üzere kuaföre götürüldü.

G.G. ile S.S., daha sonra gelin arabasıyla düğün salonuna geldi. Salona giriş yapan G.G. ve S.S., davetlilerin olduğu salona girecekleri sırada polisin operasyonuyla durduruldu.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis, çocuk gelin G.G.’yi ekip aracına götürürken, damat S.S.’nin de aralarında olduğu 5 kişiyi gözaltına aldı. G.G. ise Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

G.G.nin pedagog eşliğinde ifadesi alınırken, 5 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

“EVLİLİĞE ONAY VERDİK”

Gözaltına alınanlar arasında bulunan G.G.nin annesi M.G., ifadesinde kızının severek evlenmek istediğini belirterek, “Biz de evliliğe onay verdik. Herhangi bir zorlama olmadı” dediği öğrenildi.. (DHA)

Alaturka Online
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