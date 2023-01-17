Çocuk İstismarının Araştırılması Komisyonu’ndan saha araştırması kararı





İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızını 6 yaşındayken yine cemaat içerisinde 1998 yılında ‘imam nikahıyla evlendirmesi’ ve bu çocuğun yıllar sonra yetişkin olarak yaptığı suç duyurusunun ancak 2 yıl sonra davaya dönüşebilmesi kamuoyuna yansımış büyük tepki çekmişti. TBMM’de grubu bulunan partilerin ortak önergesi ile TBMM Çocuk İstismarının Araştırılması Komisyonu kurulmuştu.

Bu olayın araştırılarak benzer olayların yaşanmaması ve her türlü çocuk istismarının önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, AKP Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu başkanlığında toplandı. Komisyon bugün çalışma takviminin ve çalışma usullerinin görüşülmesi, komisyona davet edileceklerin kurum ve kuruluşların tespit edilmesi, komisyonda görevlendirilecek uzmanların belirlenmesi konularını görüştü.

“ÇOCUĞU İSTİSMAR EDEBİLECEK HER MUHATAPLA İLGİLİ BURADA ÇALIŞMA YAPACAĞIZ”

Komisyon Başkanı Cengiz Aydoğdu komisyonun açılış konuşmasında şunları söyledi:

“Bu komisyon Türkiye için çok hassas, belki de geleceğimiz diye düşündüğümüz en hassas konusu çocuk konusu. Çocuğu istismar edebilecek her muhatapla ilgili burada bir çalışma yapacağız. Bizim için ümit verici olan bütün arkadaşlarımız aynı kanaatleri taşıyor. Hepimiz bu konunun ne kadar hassas olduğu ve siyasetin günlük çekişmelerinin dışında neslimizin mukadderatıyla ilgili bir konu olduğunu, el birliğiyle çalışacağımızı ve komisyonda bu konuda siyasi partilerimizin başka siyasi sahalarda takip ettiği tezlerle ilgili bir tavır alış olmayacak.”

Komisyon çalışmalarına önümüzdeki hafta belirlenecek program neticesinde saha çalışmasıyla başlayacak. Saha çalışmalarının ardından kurum temsilcileri ve uzmanların görüşleri dinlenecek. ANKA