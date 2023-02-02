Çocuk köyü yapılacaktı, otopark yapıldı

2005 yılında dönemin AKP’li Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz tarafından 22 dönüm arazi üzerine kurulan ve 45 farklı türden yaklaşık 200 hayvanın barındığı hayvanat bahçesi 2009 yılında kapatıldı.

Aslan, ayı gibi hayvanlar başka kentlerdeki hayvanat bahçelerine gönderilirken, 31 Mart seçimlerinden sonra başkanlık koltuğuna oturan AKP’li Mustafa Demir diğer hayvanlar için 19 Mayıs İlçesi sınırları içerisinde yer alan Sarıgazel Tabiat Parkı’nın bin 700 dönümlük bölümüne yeni Hayvanat Bahçesi Doğal Yaşam Alanı kurulacağını duyurdu.

Demir, yeşil alan içerisinde bulunan hayvanat bahçesi arazine ise çocuk köyü yapılacağını açıkladı.

ÇOCUK KÖYÜ YAPILACAKTI

Hayvanat Bahçesi’nin kapatılmasının ardından 2019 yılında açıklama yapan Başkan Mustafa Demir, “Çocuk Köyü projesini gerçekleştireceğiz. 300 dönüm alanda bunu yapacağız. Geleceğimizi devredeceğimiz çocuklarımızın, daha mutlu zaman geçirmeleri için yapılacak olan çocuk köyü projesi ile doğayı ve çevreyi tanımaları sağlanacak. Eğitici ve öğretici işlevsel mekânlar ile çocuklarımızın geleceğe daha iyi hazırlanmalarını hedeflemekteyiz. İçerisinde organik oyuncak atölyesi, doğa atölyeleri, eğlen-öğren atölyeleri, çocuk kulüpleri, doğa kitapçısı, hikaye bahçeleri, bilim merkezi ve meslek tecrübe edindirme yapıları gibi birçok işlevsel mekan barındıracaktır” diye konuşarak vatandaşlara müjde verdi.

MİNİBÜSLER İÇİN PARK ALANI OLDU

Hayvanat bahçesinin kapatılmasının ardından arazi yaklaşık 3 yıl boş kaldı. Geçtiğimiz günlerde ise hayvanların barınakları ve kulübeleri kaldırıldı. Ardından araziye asfalt dökülerek ilçelerden kent merkezine gelen minibüslerin beklemesi için otoparka çevrildi. Mustafa Demir’in seçim vaatlerinden biri olan çocuk köyü projesinin yapılmasını bekleyen vatandaşlar, arazinin otoparka çevrilmesine tepki gösterdi.