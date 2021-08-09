Çocuk tacizcileri adliyeye gönderildi

İstanbul’da 9 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen ve mahalleli tarafından linç edilmek istenen şüpheli adliyeye sevk edildi. Öte yandan Şile’de 4 yaşında bir kız çocuğunu taciz ettiği için yakalanan şüphelinin de Soner S. olduğu belirlendi. Şüphelinin Covid-19 karantinasında olduğu, takip sürecinin ardından adliyeye gönderileceği öğrenildi.

HABIP ATAM

İstanbul Bağcılar Kemalpaşa Mahallesi’nde Afgan uyruklu olduğu öğrenilen bir şüpheli, 9 yaşındaki İ.B. isimli bir kız çocuğunu taciz etti. İddiaya göre, şüpheli markette taciz ettiği küçük kızı, bina girişinde de taciz etmeye devam etti.

Küçük kızın çığlık atması üzerine mahalle sakinleri şüpheliyi yakaladı. Şüpheli mahalle sakinlerince linç edilmek istendi. Durum polis ekiplerine de bildirildi. Olay yerine giden polis ekipleri 17 yaşındaki şüpheliyi gözaltına aldı.

ADLİYEYE GÖNDERİLDİ

Yakalanan şüpheli emniyete götürülürken, güvenlik kamera incelemelerinde küçük kızın taciz edildiğinin tespit edildiğinin belirtildi. Yakalanan şüphelinin kaçak olarak ülkemize girdiği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin ardından İl Göç İdaresine götürülen şüpheli adliyeye sevk edildi.

ŞİLE’DE TACİZCİ YAKALANDI

Öte yandan Şile’de Afgan uyruklu bir kişinin 4 yaşında bir kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla da polis çalışma yaptı. Sosyal medyada gündem olan konuyla ilgili yakalanan şüphelinin Soner S. olduğu belirtildi. Şüphelinin Covid-19 karantinasında olduğu, takip sürecinin ardından adliyeye gönderileceği belirtildi.