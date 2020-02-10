Çocuk yaşta evliliği savunan profesör neye uğradığını şaşırdı

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Alaturka Online
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24 Ocak’ta Elazığ’ı vuran 6.8’lik deprem sonrası attığı tweet’le büyük tepki çeken Yıldız Teknik Üniversitesi profesörlerinden Bedri Gencer, girdiği derste büyük bir şok yaşadı. Sosyoloji dersi Grup 2 hocası olan Gencer, sabah saatlerinde öğrencilerine ders vermeye başladı.

“Gayretullaha dokunmak edebiyat değildir. AIDS, ebola virüsü… Avustralya, Çin gayretullaha dokundu azap geldi. Maazallah, biz de zinayı, livatayı yasallaştırarak, Allah’ın helal kıldığı yaşta evliliği tecavüz sayarak, mutlu yuvaları bozarak gayretullaha dokunmayalım. Az kaldı” şeklinde tweet atan Prof. Bedri Gencer büyük tepki gördü.

ABDULLAH GÜL’Ü ÖRNEK GÖSTERDİ

Bedri Gencer, çocuk yaşta evliliği meşru kılan sözlerini hatırlatan öğrencileri “Cır cır yapma” diyerek tersledi. Gencer, öğrencilere “Abdullah Gül eşiyle kaç yaşında evlendi” diye cevap verirken, öğrenciler topluca sınıfı terk etti. Kendisini protesto eden bir kadın öğrenciye önce “Sen bu okulun öğrencisisi misin?” diye soran Gencer, öğrencilerin arkasından “Sizin arkanızda kimlerin olduğunu biliyorum” diyerek tehdit savurdu.

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