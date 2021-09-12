Çocukla uyumak doğru mu?

Anne-babanın ilk başta ihtiyaçlarını kolay karşılamak için bebekleriyle birlikte uyuması daha sonra alışkanlık haline gelir. Bebeklik süresince kazandırılmış bu davranış, ilerleyen zamanlarda çocuğun ebeveynleriyle birlikte uyumak istemesiyle devam eder. Ancak bu durumun çocuğun kişilik gelişimini olumsuz etkilediğini belirten Uzman Klinik Psikolog Merve Öz, ailelere tavsiyelerde bulundu.

Nazan DOĞANER HALICI

Çocuğun ebeveynlerinden ayrı olarak kendi yatağında uyuması bağımsız birey olma adına atılan ilk ve önemli bir adımdır. Ebeveynleriyle aynı yatakta uyuyan çocuk onlardan duygusal olarak da ayrılamayacaktır. Bu durum hayatının her aşamasında sorunlara yol açabilir. Çocuğun ilerleyen hayatında yeni bir ortamda kendini bir birey olarak kabul ettirmesi zorlaşacaktır. Ayrıca yaşadığı duygusal problemlerde kendini sakinleştirme özelliğini daha önce deneyimlemediği için hayli zorlanacaktır. Dolayısıyla çocuğun özgüveni azalarak kendini güçsüz ve yetersiz hissedecektir. Bu da zamanla içine kapanmasına yol açabilir.

EBEVEYNLER OLUMSUZ ETKİLENİR

Çocuğu ile birlikte uyumak ebeveynlerin özel hayatlarına zarar verir. Ebeveynlerin çocuğunu ezme endişesi derin uykuya geçişlerini engellemektedir. Ayrıca, çocukların yataktan düşme gibi bir riskleri olduğundan ebeveynler sürekli alarmda olmak durumunda kalırlar. Bu nedenlerle yorgunluk, uykusuzluk problemleri yaşayabilirler. Dolayısıyla yaşam kalitelerini azaltabilir.

İŞTE ÖNEMLİ TAVSİYELER

Kazanılan alışkanlıkların sönmesi zaman alacaktır. Sabırlı olmak önemlidir. Öncelikle çocuğunuzun odasında vakit geçirmesini sağlayın. Birlikte oyun oynayacaksanız yer seçiminiz mutlaka çocuğunuzun odasından yana olsun. Odasında sevip sevmediği kısımlar hakkında bilgi edinin. Düzeltilebilecek kısımlarını çocuğunuzdan fikir alarak ve çocuğunuzla birlikte düzeltin. Odanın ona ait olmasını sağlayın. Yaptığı resimler için ya da birlikte çektirdiğiniz fotoğraflar için odasında bir köşe ayırın.

Kısa bir süre için çocuğunuz uyuyana kadar yanına yatabilir, çocuğunuz uykuya daldıktan sonra kendi yatağınıza geçebilirsiniz. Onunla uykuya dalmadan önce sohbet edebilir ya da masal okuyabilirsiniz. Bu duruma alıştıktan sonra yanına uzanmak yerine yanına oturabilir, onun uykuya dalmasını bekleyebilirsiniz. Uykudan önce masal okuma ya da masal anlatma gibi aktiviteleriniz varsa, çocuğunuzun sizden ayrılmamak adına uykuya direncini engellemek için bu ritüeli baştan anlaşarak bir masal ile sınırlandırılabilirsiniz.

Uykusundan uyanıp yanınıza gelen çocuğunuzu, yanınıza yatırmak yerine odasına ya da yatağına geri götürmelisiniz. Uykuya dalana kadar yanına uzanabilir ya da yanında oturabilirsiniz. Çocuğunuzu uyuttuktan sonra yatağına götürmek bir çözüm olarak görünse bile çocuğunuz uykusundan uyandığında bu durum kaygı yaratabilir. Onu uyumak için en başta odasına götürmek, kaygı duymasını ve kafa karışıklığını engelleyecektir.