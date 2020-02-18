Çocuklar çok sık tüketiyor ama… Babası jelibondan çıkana inanamadı!

Glasgow’da yaşayan Craig Ryan, üç yaşındaki kızı için marketten paketli jelibonlardan satın aldı. Eve döndüğünde paketi açan Ryan, şekerlemelerden birinde bir tuhaflık fark etti.

Şekerlemeyi yakından inceleyen Ryan, içerisinde bir insana ait tırnak olduğunu gördüğünde gözlerine inanamadı. Şekerlemeyi üreten Haribo şirketine sosyal medyadan mesaj gönderen Ryan, “Şansımız var ki kızım Charley’den önce durumu ben fark ettim. Tırnak neredeyse tamamen içine batmıştı. Bu sadece mide bulandırıcı değil aynı zaman da tehlikeli. Kolayca yutup boğulabilirdi” dedi.

Daily Star’ın haberine göre Ryan’ın paylaşımının ardından şirketten bir açıklama yapıldı. Tüm şikayetlerin büyük bir ciddiyetle dikkate alındığı belirtilen açıklamada, “Ürünlerimizin güvenliği ve kalitesi bizim için çok önemli. Yaşanan olayın sebebinin araştırıldığını belirterek özür dileriz” denildi.

İLGİLİ HABER Fast food skandalları bitmek bilmiyor! İçinden çıkana inanamadı İLGİLİ HABER Fast food devinden tepki çeken reklam! İLGİLİ HABER Fast food restoranında mide bulandıran görüntü! Lavaboda banyo yaptı