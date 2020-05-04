Çocuklar, internet üzerinden satranç turnuvasında buluştu

ANKARA (AA) – Türkiye Satranç Federasyonu, çocuklar için internet üzerinden turnuva düzenledi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde çocukların satrançtan uzak kalmamaları amacıyla gerçekleştirilen turnuvada, 11-12 yaş genel kategorisinin maçları oynandı.

Turnuvada Ediz Gürel birinci, Mert Pehlivan ikinci, Mert Ceyhan ise üçüncü oldu.

Her kategoride ilk üç dereceyi elde eden sporculara, turnuvanın sponsoru Türkiye İş Bankası tarafından tablet, e-kitap okuyucu ve kitap seti veriliyor.

9-14 yaş arası çocukların katılabileceği 13 Mayıs'a kadar devam edecek turnuvaya kayıtlar ise "www.kumbaradergisi.com" sitesi üzerinden yapılabilecek.