‘Çocuklar karla oynasın’ dedi…

Kahramanmaraş’ta yaşayan Mustafa Uludağ, iş yerinin Ahir Dağ’da bulunması nedeniyle her gün dağa çıkıyor. Uludağ, şehir merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Ahir Dağı’ndan gelirken de çocuklar için kar getiriyor. Pikabının arkasına doldurduğu karı çevredeki parklara bırakan Uludağ’ın tek beklentisi ise çocukların karla oynayarak iyi vakit geçirmesi.

‘ÇOCUKLAR SEVİNİYOR, BEN MUTLU OLUYORUM’

Uludağ, parka dökülen kar sayesinde çocukların sevinç yaşadığını bundan da kendisinin mutlu olduğunu söyledi. Uludağ, “Akdeniz’in doğusunda yer alan Kahramanmaraş’ın şehir merkezine rakım nedeniyle kar düşmesi biraz zor oluyor” ifadesini kullandı.

Ahir Dağı’nda lapa lapa kar yağdığını söyleyen Uludağ, “Oradan gelirken genellikle kar getiriyorum, parklara bahçelere bırakıyorum. Çocukların da hoşuna gidiyor ve kar ile oynuyor. Çocuklar mutlu olunca bende mutlu oluyorum. Bazı insanlar da karsambaç yaparak yiyor” diye konuşu. (İHA)