Çocuklar maskeye nasıl alıştırılır?

COVID-19 hepimizin hayatında önemli değişikliklere yol açtı. Bunlardan en önemlisi artık sürekli kullandığımız maskeler oldu. Ancak aileler çocuklarına maske takma ve takılı kalmasını sağlama konusunda oldukça zorlanıyor. Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Burhan Engin, bu konuda ebeveynlere şu tüyoları verdi…

5 yaş altı çocuklarda maske kullanımı önerilmiyor. Özellikle 2 yaş altı çocuklarda boğulma tehlikesi olduğunu da belirtmek gerekir. 6-11 yaş aralığında eğer çocuğun yaşadığı çevre enfeksiyon açısından yüksek riskli ise maske takılmalıdır. Yine çocukların birlikte yaşadığı yaşlı ve risk grubunda insanlar var ise maske kullanılmalıdır. 12 yaş ve üzeri çocuklar ise erişkinler gibi rutin maske kullanmalıdır. Kronik ve bağışıklığı baskılayan hastalığı olan çocuklarında da maske takması gerekir. Ancak solunum problemi olan veya zihinsel engelli çocuklarda boğulma riski nedeniyle maske önerilmemektedir.

KORKUTMADAN BİLGİLENDİRİN

Bazı çocuklar maske kullanımını sevmiyor veya korkuyor olabilir. Burada yapılması gereken büyüklerin örnek olup, kendilerinin de maske takması, maskenin neden takılması gerektiği konusunda çocukların bilgilendirilmesi (onlara salgının geçici bir süreç olduğu ve maskeyi taktığımız sürece güvende olacağımız anlatılmalı) ve çocukların kendi maskelerini kişiselleştirmelerine (maskesini kendisinin seçmesi, boyaması, süslemesi sağlanmalı) izin verilmesidir.

KULLANIMINI DA ÖĞRETİN

Çocuklar yemek saatleri gibi aralarda maskelerini nasıl çıkarıp nereye koyacakları konusunda bilgilendirilmelidir. Bunun için plastik saklama kapları kullanılabilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta maskenin iç ve dış kısımlarına dokunmadan üstünü kapatmak ve sonra gerekirse aynı şekilde kullanmaktır.

BU ÖZELLİKLERE DİKKAT!

Sağlıklı çocuklar tıbbi olmayan kumaş maske kullanabilirken bilinen ek hastalığı olan çocuklar tıbbi maske kullanmalıdır. İdeal bir maske üç tabakadan oluşur. Çocuklarımızın derisi daha hassas ve narin olduğu için tahrişe daha yatkındır. Bunun için özellikle yumuşak olan pamuk maskeler önerilir. Kimi maskelerin üretim sırasında bazı kimyasallara maruz bırakılması alerjisi olan çocuklarda problem oluşturabilir. Yıkanabilen kumaş maskelerde ise yıkama sonrası kalan deterjanın deriye teması ile kızarıklık, yanma, kaşınma şikayetleri oluşabilir. Bir diğer önemli nokta maskenin yüze uygun boyutta olmasıdır. Kullanılan maskenin bol olması da virüsten korumayacağı gibi sürtünme yoluyla tahrişe yol açabilir.