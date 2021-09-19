Çocuklar pandemide daha fazla kilo aldı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin yayınladığı bir araştırmaya göre; çocuklarda vücut kitle indeksi değişim oranı, mart ayından Kasım 2020’ye kadar, neredeyse iki katına çıktı.

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Pandemi devam ederken bıraktığı etkiler de artıyor. Son olarak uzmanlar pandemi sırasında çocukların vücut kitle endekslerini mercek altına aldılar. Çocuklarda geçmiş yıllara göre kilo alış oranları artarken obezitesi olan çocuklar için durumun daha tehlikeli olduğuna dikkat çekildi.

CDC ekibi, pandemi öncesinde ve sırasında 2 ila 19 yaş arasındaki 432.302 ABD’li çocukta BMI (vücut kitle endeksi) değişikliklerini karşılaştırmak için bir tıbbi kayıt veritabanı kullandı.

Raporda, düşük kilolu çocuklar hariç, çalışmadaki tüm çocukların pandemi sırasında BMI değişim oranlarında önemli artışlar yaşandığı tespit edildi.

OKULLARIN KAPALI OLMASI ETKİLİ

Artış özellikle küçük çocuklarda ve obezitesi olanlarda yüksekti. CDC’nin nüfus sağlığı ekibinde epidemiyolog olan Samantha Lange, “Okul öncesi ve okul çağındaki çocuklar, özellikle de obezitesi olanlar, BMI’da ergenlere göre daha büyük pandemi ile ilişkili artışlara sahipti” diye yazdı.

Rapora göre bunun nedeni, pandemi sırasında daha sağlıklı gıda seçeneklerine ve egzersiz programlarına sahip çocuk merkezlerinin ve okulların kapalı olmasıydı.

CDC ekibi, çalışma süresinin sekiz ayı boyunca, “orta veya şiddetli obezitesi olan çocuklar, sırasıyla ayda ortalama 0.45 ve 0.54 kilogram aldılar” diye yazdı.

Çalışma ekibinin belirttiği bulgular, sağlıklı beslenmeyi ve fiziksel aktiviteyi kolaylaştırmak için koordineli federal ve eyalet çabaları dahil olmak üzere sağlıklı davranışları teşvik eden çabalara daha fazla erişim ihtiyacı olduğunu gösteriyor.

AİLELER NELER YAPABİLİR?

Seattle Çocuk Hastanesi’nde genel çocuk doktoru olan Dr. Wendy Sue Swanson CNN’e verdiği röportajda bu konuda ailelerin neler yapabilecekleri ile ilgili bilgiler de verdi:

“Harekete geçin. Temiz havaya çıkmak her yaştaki vücuda yardımcı olur. Güneş ışığı, aynı zamanda kalbiniz için iyi olan tempolu bir yürüyüş pek çok soruna yardımcı olur. Çocuğunuza kim daha hızlı yürüyebilir diyerek meydan okuyun.

Evinizi sağlıklı yiyeceklerle donatın. Çocuklar ebeveynlerin yaptığını yapar, bu yüzden rol model olun. Çocuğunuzu market alışverişine götürün ve sağlıklı ürünler seçin. Eve getirdiğiniz işlenmiş gıda miktarını sınırlayın. Atıştırmalık veya ikram olarak servis ettiğinizde porsiyon boyutlarına dikkat edin.”

Kilo alımı ve egzersiz eksikliğine ek olarak, araştırmalar aşırı televizyon izlemenin çocukların dikkat ve net düşünememeleri ile bağlantılı olduğunu, aynı zamanda kötü beslenme alışkanlıklarını ve davranış problemlerini artırdığını gösteriyor. Aşırı ekran süresi ayrıca; kötü uyku, ebeveyn ve çocuk etkileşiminde azalma gibi sorunlara da neden oluyor.

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