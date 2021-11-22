Çocukların Aşılanması Neden Önemli?

Bilimadamlarına göre dünyanın her yerinde yeni enfeksiyonlar Corona virüsünün mutasyona uğrama olasılığını arttırıyor. Bu nedenle virüsü yenmenin en etkili yolu dünyanın her yerinde aşılama oranının artması.

Bu çabalara ABD’de Pfizer-BioNTech’in aşısıyla 5-11 yaş arası 28 milyon çocuğun aşılanması da katıldı. ABD’de tüm yetişkinler için takviye aşıya onay çıkması ya da Avusturya’da yetişkinlere aşı zorunluluğu getirilmesi gibi önlemlerin hepsi bu çabaları destekliyor.

Çocukların aşılanması aynı zamanda ‘‘sessiz bulaşma’’ denilen durumun da önüne geçmiş oluyor. Çocuklar hastalığın semptomlarını hafif yaşadıkları ya da hiç yaşamadıkları için virüsle mücadele bu noktada eksik kalıyor ve daha çok kişiyle temas riski artıyor.

Wisconsin’deki Madison Üniversitesi’nden viroloji uzmanı David O’Connor, enfeksiyonları, virüse verilen piyango biletlerine benzetiyor. Piyango tutarsa mevcut Delta varyantından daha tehlikeli bir varyant ortaya çıkabilir.

Ancak O’Connor’a göre daha az kişi enfekte oldukça virüsün daha az piyango bileti oluyor. Böylece virüsün mutasyon riski azalıyor. Uzman, virüslerin bağışıklık sistemi zayıf kişilerin vücudunda daha fazla vakit geçirdikleri için bu kişilerde mutasyona uğramalarının da daha kolay olduğunu söylüyor.

‘‘Çocuklar Delta varyantının yayılmasında önemli rol oynadı’’

Araştırmacılar çocukların pandeminin seyri üstündeki etkisi konusunda farklı görüşlere sahip. Erken dönem araştırmalar çocukların virüsün yayılmasında çok etkili olmadığını gösteriyordu. Ancak bazı uzmanlar çocukların özellikle bu yıl Alpha ve Delta varyantlarının bulaştırılmasında önemli rol oynadıkları görüşünde.

Bir dizi üniversite ve tıp kuruluşunun oluşturduğu COVID-19 Senaryo Modelleme Merkezi’ne göre çocukların aşılanması pandeminin geride bırakılmasında çok etkili olabilir.

Modelleme Merkezi’nin son tahminlerine göre bu Kasım ile 12 Mart 2022 arasında 5-11 yaş arası çocukların aşılanması, başka varyantların dolaşıma girmemesi durumunda ABD toplumunun genelinde COVID-19 vakalarını 430 bin azaltabilir. Eğer sonbaharın son günlerinde Delta varyantından yüzde 50 daha bulaşıcı bir varyant ortaya çıkarsa 860 bin vakanın önüne geçilebilir. Projenin eş liderlerinden Pennsylvania Devlet Üniversitesi’nden Katriona Shea bunun çok büyük bir ‘‘etkiye’’ işaret ettiği görüşünde.

Delta varyantı şimdilik ABD’de toplanan COVID-19 örneklerinin yüzde 99’una denk geliyor. Doktorlar bunun gerekçesinden emin olamıyor. Johns Hopkins Üniversitesi salgın hastalık uzmanlarından Dr. Stuart Campbell Ray, bunun nedeninin varyantın doğası gereği daha bulaşıcı olması, aşıların sağladığı korumadan kısmen kaçabiliyor olması veya aşılanmadan önce virüse yakalanmış olmak olabileceğini söylüyor. Ray’e göre Delta virüsüne yakalananlar daha hızlı bulaştırıcı hale geliyor.

Dünyanın büyük bir Delta virüsü ailesine maruz kaldığını belirten uzman, bu Delta türlerinden hangisinin öne çıkacağının ya da Delta olmayan başka bir varyantın Delta’dan baskın hale gelip gelmeyeceğinin henüz bilinmediğini belirtti.

Bir diğer risk de dünyanın aşılanmamış birçok yerinde ortaya çıkabilecek yeni varyantların ABD’ye ve diğer ülkelere hızla ulaşabilecek olması.