Çocukların velayeti kendilerini ölümle tehdit eden annelerine verildi!

Akıllara durgunluk veren olay geçen yıl mayıs ayında yaşandı. Habertürk’ten Fevzi Çakır’ın haberine göre yedi yıldır evli olan iki çocuk sahibi Y.M. ve C.M. çifti evde şiddetli bir tartışma yaşadı. Tartışmanın ardından baba evden ayrıldı. Bu duruma öfkelenen anne C.M. çocuklarına silah doğrulttu. Zavallı çocukların korku anlarını ise çektiği video ile eşine gönderdi. Videoda annenin çocuklarına “Sizi öldüreceğim, kendimi de” dediği, 5 ve 6 yaşındaki çocukların çığlık çığlığa ağladığı ortaya çıktı.

GÖRÜNTÜLERİ İZLEYEN BABA ŞOKE OLDU

Videoyu izleyen baba, geri dönerek çocuklarını aldı ve annesinin evine götürdü. Bir süre sonra çocukları görmesi için annelerine izin verdi. Ancak C.M. çocukları babaya geri vermeyi reddetti. Gerginliğin artması üzerine çift karşılıklı olarak boşanma davası açtı.

Baba Y.M. çocukların velayetini almak için mahkemeye başvuruda bulundu. Eşinin kendisine gönderdiği video kayıtlarını da delil olarak mahkemeye ibraz etti. Mahkeme babanın velayet talebini kabul etti. Mahkeme çocukların velayetini babaya verip, anneyi de savcılığa ihbar etti. Anne C.M. baba hakkında ‘uzaklaştırma’ kararı talep etti. Mahkeme bu talebi de kabul etti.

EŞİNE UZAKLAŞTIRMA KARARI ÇIKARDI

Ancak anne C.M. çocukları babalarına yine teslim etmedi. Baba Y.M. ise çocukların kendisine geri vermesi için eşine telefon mesajı attı. Anne kendisine atılan mesajları gerekçe göstererek polise başvurdu. Mahkeme ‘uzaklaştırma’ kararını ihlal ettiği gerekçesiyle babaya üç gün hapis cezası verdi. Anne C.M. bu karardan sonra yeniden mahkemeye başvuruda bulunarak çocukların velayetini kocasından geri aldı.

ANNEYE ‘SİLAHLI TEHDİT’ DAVASI

Baba Y.M. kendisine gönderilen videoya rağmen velayetin anneye verilmesine itiraz etti. Savcılık C.M. hakkında ‘silahlı tehdit’ suçlamasıyla dava açtı. Şimdi mahkemenin babanın velayet itirazına vereceği karar bekleniyor.