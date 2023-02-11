Çocukların yardımlarından çıkan notlar duygulandırdı

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Alaturka Online
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10 ili etkileyen depremlerin ardından Ardahan’daki çocuklar, oyuncak ve çeşitli malzemeler bölgeye gönderdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda Kazım Karabekir Spor Salonu’nda toplanan yardımlar arasında AFAD görevlileri, bazı oyuncaklara iliştirilen notları gördü.

Yardım paketine oyuncak ayıcığını koyan Lena Candaş, “Merhaba ben Lena. Deprem bizi çok üzdü. Size sweatshirt, mont, çanta, oyuncak göndermek istedim.” notunu iliştirdi.

Candaş, notuna aynıca kalp işaretlerini de çizdi.

KUMBARASINDAKİ PARALARI GÖNDERDİ

Erzurum’un Horasan ilçesinde yaşayan 5 yaşındaki Zeynep Duru Doğan ise kumbarasındaki paraları cüzdana koyup deprem bölgesine gönderdi.

Valilik ve AFAD koordinesinde yürütülen yardım çalışmalarına destek amacıyla Horasan Kaymakamlığınca Diyarbakır’a ulaştırılan tırlardaki yardım paketlerini kontrol eden görevliler Doğan’ın, “Kumbaramda biriktirdiğim param kardeşlerime helal olsun” notuyla karşılaştı.

Diyarbakır Yenişehir Belediye Başkanlığı, battaniyelerin arasına koyduğu cüzdan ve paralarla notu sosyal medya hesaplarından paylaştı. (AA)

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