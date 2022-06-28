‘Çocukların yüzde 40,5’i kahvaltı yapmıyor’

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında yetersiz beslenmenin okul performansını düşürdüğünü söyledi. Kabukcuoğlu, “İstanbul’da özel okullarda yapılan bir araştırmada, çocukların yüzde 40,5’inin kahvaltı yapmadığı, yüzde 17,5’inin öğle yemeği yemediği ve yüzde 9,8’inin de akşam yemeği yemediği rapor edilmiştir. Özel okul öğlencilerin de bile durum bu kadar kötüyken devlet okullarında çok daha kötü olduğunu söylemek mümkündür” dedi.

Kemal ATLAN

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, yaptığı açıklama ile yetersiz beslenmenin gelişim geriliğine neden olduğunu ve okul performansını da düşüren önemli bir faktör olduğunu belirtti.

“KALKINMA SORUNUMUZUN ÇÖZÜMÜ EĞİTİMDEN GEÇİYOR”

Topraklarımızın ancak kendi kendimize yetecek düzeyde olduğunu belirten Milletvekili Kabukcuoğlu, “Su fakiri bir ülkeyiz; madenlerimiz, doğal kaynaklarımız yeterli değildir. Kalkınma sorunumuzun tek çözüm yolu, insanlarımızın eğitimlerini yükseltmek, yeteneklerini desteklemektir. Milletimizin refahı, iyi yetişmiş insan varlığına bağlıdır. Bunu başaran pek çok ülke görüyoruz. İzlanda, Güney Kore, Singapur herhangi bir sömürüye ihtiyaç duymadan, kendi imkanlarıyla, insanlarının gayretiyle; bunu başarmış dünyadaki devletlerin başında gelir” dedi.

“ÇOCUKLARIMIZIN YÜZDE 23’Ü HİÇ KAHVALTI YAPMIYOR”

Türkiye’de kişi başına gayri safi milli hasıla 2013’te 12.500 dolar iken, günümüzde 8.000 dolar civarında olduğunu ve son 7 ayda, resmi rakamlarla yüzde 74 enflasyonun, ücretlileri, çiftçileri, işçileri, memurları, esnafı, dar gelirliyi daha da sıkıntıya soktuğunu vurgulayan Kabukcuoğlu, günümüzde ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin; o ülkenin ticari kapasitesi, kişi başına düşen gelir miktarı ve ortalama yaşam süresi gibi parametrelerle belirlendiğini belirtti. Bunlardan daha da önemlisinin çocukların beslenme biçimi olduğunu da ifade eden Kabukcuoğlu şöyle konuştu:

“Bu durum çocuk sağlığının genel göstergesi olmaktan başka, eğitim durumuyla da yakından ilgilidir. Yetersiz beslenmesi olan çocuklarda protein, enerji eksikliği, şişmanlık ve zayıflık, kansızlık, vitamin eksikliklerini sıklıkla görmekteyiz. Ayrıca günlük beslenmenin okul başarısı üzerinde etkisi vardır. Deney hayvanları ve insanlar üzerinde yapılan araştırmalarda, kan şekeri yeterli düzeyde olduğunda öğrenme ve hatırlama yüksek düzeyde olmaktadır. Bir de beslenme düzeyi kötü ise bu çocuklar için kahvaltının önemi daha da artıyor. Bu ihtiyacı tespit eden Finlandiya, İsveç, Şili, Brezilya, Hindistan’ın da dahil 100 ülkede çocuklara okulda beslenme programı uygulanmaktadır. Sağlık Bakanlığı’nın 2016 yılında yaptığı bir araştırmada ilköğretim 2. sınıf öğrencilerinin yüzde 23’ü ya hiç kahvaltı yapmıyor ya da nadiren yapıyor. İstanbul’da özel okullarda yapılan bir araştırmada, çocukların yüzde 40,5’inin kahvaltı yapmadığı, yüzde 17,5’inin öğle yemeği yemediği ve yüzde 9,8’inin de akşam yemeği yemediği rapor edilmiştir. Özel okul öğlencilerin de bile durum bu kadar kötüyken devlet okullarında çok daha kötü olduğunu söylemek mümkündür.”

“RÜZGARGÜLÜ PROJESİ İLE ÖĞRENCİLERE YEMEK VERİLİYOR”

Durumun farkında olan İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığı’nın konu ile ilgili proje geliştirdiğini ve ‘Rüzgargülü’ adı verilen bu projesi hakkında da açıklamalarda bulunan Kabukcuoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

* Rüzgargülü projesi, İYİ Parti’nin orijinal bir araştırmasıdır. Tüm Türkiye’yi kapsayan ciddi bir çalışmadır. Antalya Demre Belediye Başkanlığı, üniversite öncesi eğitim kurumlarındaki öğrencilere sabah kahvaltısı ve öğlen yemeği vermeye başladı. Öğrencilerden, öğrenci velilerinden ve öğretmenlerden büyük övgü aldı. Rüzgargülü projesi ile öğrencilere yemek veriliyor.

* Rüzgargülü projesi çocukların eğitim başarısını arttırıyor, sağlıklı olmalarını sağlıyor, istihdam yaratıyor. 303 bin işsize iş imkanı doğacak. Aç-tok farkı kalmıyor, çocuklar eşitleniyor. Okul öncesi çağda 235 bin, okul çağında ise 2 milyon çocuğumuz hastalıklardan korunacaktır. Türkiye Cumhuriyeti’nin çocuklarına gençlerine tanıyacağı imkanları vardır. Ülkeyi geleceğe taşıyacak gençlerine, bunu yapmalıdır.

* Gençler ülkelerine bağlanmalıdır. Son aylarda artan yoksulluk karşısında Rüzgargülü projesi, refahı tabana yayma projesidir. 1,3 milyar dolar ile işe başlayıp 7 milyar dolara biten projeye ve 6 milyar dolar ile başlayıp 11 milyar dolara mal olan İzmir-İstanbul yoluna veya Sağlık Bakanlığı kendi yaptırdığı bir hastanede bir yatağı 74 bin dolara mal ederken, şehir hastanelerinde bir yatağı 400 bin dolara mal ederken parayı nasıl buluyorsa, kendi geleceği için çocukları için de parayı bulmak zorundadır.

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