64.4 F
Los Angeles
5 Nisan 2023
AnasayfaAlaturka Online"Çocuklarına gemicik almayan, Allah kisvesi altında din satmayan kim varsa o gelsin!"

“Çocuklarına gemicik almayan, Allah kisvesi altında din satmayan kim varsa o gelsin!”

Alaturka Online
Alaturka Online

“Çocuklarına gemicik almayan, Allah kisvesi altında din satmayan kim varsa o gelsin!”

Alaturka Online
Önceki haber
Kılıçdaroğlu: Kimin parası yurt dışında, hangi bankada biliyorum! Hepsini getireceğiz
Sonraki haber
Erdoğan: Anketlere göre açık ara öndeyiz
Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

Gündemden Başlıklar

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,424BeğenenlerBeğen
16,202TakipçilerTakip Et
3,503TakipçilerTakip Et
7,713TakipçilerTakip Et
31,100AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States