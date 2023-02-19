Çocuklarını evden çıkarırken enkaz altında kaldılar

Depreme Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde üç çocuğuyla yakalanan Bilge Demir’in üzerine çocuklarını evden çıkarırken balkon çöktü.

Ailesinin ve çevredekilerin yardımıyla enkazdan çıkarılan depremzede annenin kalçasında kırıklar oluştu. Akrabalarının yardımıyla Edirne’ye getirilen Demir, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde ameliyat edildi.

Deprem anını gazetecilere anlatan Demir, eşiyle birlikte çocuklarını son anda kurtardıklarını söyledi.

Deprem esnasında kayınpederinin balkona çıkarak kendilerini uyardığını anlatan Demir, ilk olarak eşi ve kızının evden çıktığını kendisinin oğlu ve kızıyla evden çıkmaya çalışırken çöken balkonun altında kaldığını ifade etti. Evlerinde büyük hasar oluştuğunu dile getiren Demir, şöyle konuştu:

“O esnada çok büyük sarsıntı yaşandı. Düşerken çocuklarımı bahçeye doğru attım ki onların üzerine bir şey düşmesin. Balkon üzerime düştü. Daha sonra çevredekilerin yardımıyla bir saat içerisinde beni çıkardılar. Beton ve demirlerin üzerime düşmesinden dolayı yaralandım ve bir süre yürüyemedim. Ayağımın üzerine hiç basamadım. Kayınpederim balkonun sağlam kalan tarafında kalmıştı, maalesef kayınvalidem kapının oraya kadar geldi ama çıkamadı. Cenazesi üç gün sonra enkazdan çıkarıldı. Burada ameliyatımı oldum, inşallah doktorlarımız sayesinde iyileşeceğim.”

Deprem anında düşen beton parçaları nedeniyle vücudunun farklı yerlerinde kırıklar oluşan 39 yaşındaki Ahmet Demir ise depremin ufak bir sarsıntıyla başladığını sonrasında patlama tarzında bir sesle yıkım yaşandığını dile getirdi.

Enkaz altında kalan annesinin cenazesini çıkardıktan sonra Kırklareli’nde yaşayan akrabaları aracılığıyla Edirne’ye geldiklerini ifade eden Demir, tedavilerinin devam ettiğini anlattı. Demir, tedavi sürecine destek olan doktorlara ve yardımda bulunan kurumlara teşekkür etti. (AA)