Çocuklarının yanında kocasının darp ettiği kadını polisler kurtardı

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Torba Mahallesi Rıza Antar Caddesi’nde otomobilini yol kenarına parkeden bir kişinin çocuklarının yanında eşini darp ettiğini iddiası üzerine polis harekete geçti.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polisler öfkeli kocayı gözaltına aldı. Eşini darp ettiği iddia edilen kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
“ÜÇ ÇOCUĞUNUN ÖNÜNDE EŞİNİ DARP ETTİ”
Olayın görgü tanığı Mehmet Çelik, “Otomobil yol kenarında park etti. Adam 3 çocuğunun önünde karısını hırpalıyordu. Kadın ağlamaya başladı. Kocası çok sinirliydi. Polis ekiplerine haber verdik. Polisler hızlı biçimde gelerek olaya müdahale ettiler. Daha sonradan kadının Kaymakamlık tarafından yardım edileceğini öğrendik.” dedi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.