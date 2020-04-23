”Çocuklarınıza milli egemenliğin önemini anlatın”





Tarih yazarımız Sinan Meydan kızları İlay Melek ve İdil Maya ile tüm Türkiye’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini atıldığı gün olan 23 Nisan 1920’de egemenliğin kayıtsız şartsız millete verildiğini anlatan Sinan Meydan bugün 100. yılını kutladığımız o tarihi günde neler yaşandığını, meclisin dualarla nasıl açıldığını Corona Gündem’de Hande Zeyrek’e anlattı. O gün bütün Ankara’nın çocuk genç yaşlı vatandaşların heyecanla TBMM etrafına toplandığını anlatan Sinan Meydan anne ve babalara seslenerek “Çocuklarınıza bu günün önemini anlatın. TBMM’ye sahip çıkmadan Cumhuriyete sahip çıkamazsınız” dedi. Haber: Hande Zeyrek

Kurgu: Uğur Düşen