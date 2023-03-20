Çoğu 80 yaşının üzerinde, hepsini habersiz üye yapmışlar! Yaparsa AKP yapar…

AKP yönetiminin ileri yaştaki çok sayıda seçmeni kendi istekleri dışında parti üyesi yaptığı ileri sürüldü. Büyük tepki çeken uygulama bir grup arkadaşın WhatsApp yazışmaları sırasında tesadüfen anlaşıldı.

Eski lise arkadaşlarının birbirleriyle iletişim kurmak için oluşturduğu bir WhatsApp grubunda, bir üye 82 yaşındaki annesinin kendi isteği dışına AKP’ye üye yapıldığı bilgisini paylaştı.

E-devlet üzerindeki Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı adresinden yaptıkları sorguda annesinin AKP üyesi olduğu bilgisine ulaştıklarını belirten grup üyesi, tüm arkadaşlarına kendileriyle birlikte anne ve babalarının siyasi parti üyesi olup olmadığını aynı adresten sorgulayıp kontrol etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Bu tavsiye üzerine, grup üyeleri e-devlet üzerinden sorgulama yapıp sonuçları paylaştı. Bilgi paylaşan çok sayıda grup üyesi, anne ve babalarının da kendi istekleri dışında AKP üyesi yapıldığını iletti.

Gizlice parti üyesi yapıldığı ileri sürülen anne ve babaların tamamına yakınının 80 yaş ve üzerinde olduğu, bu kişilerin çoğunun e-Devlet kullanmadığı, e-Devlet’e ilk kez parti üyeliğini sorgulamak için girildiği belirtildi.

NOTER TESPİTİ YAPTIRDI

SÖZCÜ’ye bilgi veren grup üyesi G.P., sosyal medya sohbetindeki uyarı üzerine e-devlet kayıtlarına girdikleri 90 yaşındaki annesi E.P. Ş.’nin 2022 yılında AKP üyesi yapıldığını tespit ettiklerini söyledi. AKP üyeliğini noterden resmi olarak tespit yaptırdıklarını da belirten G.P., suç duyurusu konusunu düşündüklerini belirtti.

AKP’NİN 11.2 MİLYON ÜYESİ VAR

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, bu yılın Ocak ayında siyasi partilerin üye sayısını açıklamış ve AKP’nin 11 milyon 241 bin üyeyle halen faaliyette bulunan 122 siyasi partiye açık ara fark attığı ortaya çıkmıştı.

Yargıtay kayıtlarına göre, AKP’nin ardından CHP 1 milyon 369 bin üyeyle ikinci sırada yer alıyor. Meclis’te grubu bulunan diğer partilerden İYİ Parti’nin 617 bin, MHP’nin 464 bin ve HDP’nin 45 bin kayıtlı üyesi görünüyor. AKP, mevcut üye sayısıyla tüm partilerin üyelerinin toplamını dahi geride bırakıyor.

Ocak 2023 itibariyle partilerin kayıtlı üye sayıları: