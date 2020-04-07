Çok geç olmadan ödemeleri başlatın

Corona virüsü salgını ile birlikte onbinlerce işletme kepenk indirmek zorunda kaldı. Hükümet, devreye aldığı Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi ile birlikte ekonomide oluşacak hasarı azaltmayı planlıyor.

Pakette yer alan Kısa Çalışma Ödeneği ile işverenlerden çalışanları işten çıkarmaması isteniyor. Ancak ödeneğe başvuru koşullarının zorluğu ve ödemelerin geç yapılacak olması, milyonlarca çalışanın salgın günlerinde işsiz ve parasız kalmasına neden oluyor.

SÖZCÜ’ye konuşan iş dünyası temsilcileri, bürokratik sorunların bir an önce kolaylaştırılmasını ve gerekli ödemelerin yapılmasını bekliyor.

İŞSİZLİK FONU KULLANILMALI

Salgın nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından 150 bin civarında işyeri ilk etapta kapatılmıştı. Daha sonra bunlara eklenen kuaför, berber ve diğer işyerleri ile birlikte bu rakam 200 bine kadar çıktı.

Sipariş alamadığı için çalışmaya ara vermek zorunda kalan imalathane ve fabrika gibi yerler de düşünüldüğünde, kısa çalışma ödeneğinden faydalanacak işyeri sayısının 500 bini ve çalışan personelin 4.5 milyonu bulacağı tahmin ediliyor.

Milyonlarca işçi evlerinde maaş alıp alamayacakları konusunda tedirgin bir şekilde beklerken, işverenler de işletmelerini nasıl ayakta tutacağı konusunda kara kara düşünüyor.

Vergi Uzmanı ve SÖZCÜ Yazarı Dr. Nedim Türkmen, İşsizlik Sigortası Fonu’nda 131 milyar TL bulunduğunu ve bunun bir an önce devreye alınması gerektiğini söyledi.

600 müfettişin Kısa Çalışma Ödeneği’nde görevli olduğunu ifade eden Türkmen, 60 gün inceleme süresi olduğunu ve şimdi yapılacak bir inceleme sonucunda ilk ödemenin haziran ayında yapılabileceğini belirtti. Bu sürenin çok uzun olduğunu vurgulayan Türkmen, bürokratik zorlukların kaldırılmasını ve bir an önce ödemelerin yapılması gerektiğini kaydetti.

Türkmen, “Müfettişlerin uygunluk denetimi sonuçlarını beklemeden kısa çalışma ödeneği hemen ödenmelidir. Tüm mükelleflerin de mücbir sebep sayılması lazım” dedi.

Doğrudan nakdi yardım yapılabilir

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Gültepe, Kısa Çalışma Ödeneği’ne çok yoğun bir başvuru olduğunu ve sektörde istihdamın yüzde 80’e yakınının çalışmaya ara vermek zorunda kaldığını söyledi.

Gültepe, “Ödeneğe çok yoğun bir talep söz konusu olacak. Bazı uzun prosedürler var. Burada SGK kapsamında çalışanlara 3 aylık kısa çalışma ödeneği ile birlikte belirlenecek bir tutarda Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından nakdi bir yardım yapılabilir. Doğrudan çalışanların hesabına yatırılabilir bu yardım” dedi.

Çek, senet ve kredi faizlerinde adım atılmalı

Hükümet, işverenleri Kısa Çalışma Ödeneği’ne yönlendiriyor ancak iş dünyasında bu önlem yetersiz bulunuyor. Salgın döneminde çek ve senet ödemelerinde yaşanacak gecikmeler, sicili temiz olanların da kara listeye girmesine neden olacak.

Nisan ayında ibraz süreleri uzatılsa da, salgının ekonomik etkileri nedeniyle sonraki aylarda da çek ödemelerinde sıkıntı yaşanacağı ifade ediliyor. SÖZCÜ’ye konuşan iş dünyası temsilcileri, çek ve senette yeni düzenleme ile sicil affı beklediklerini ifade ettiler.

Bununla birlikte, işverenlerin başvuru yaptığı Kredi Garanti Fonu (KGF) kredilerini bankaların kullandırmaya yanaşmadığı, daha yüksek faizli kredilere yönlendirdikleri belirtiliyor. İşverenler, krediler konusunda da daha net adımlar atılmasını bekliyor.