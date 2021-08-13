Sivas Pazarcılar Odası Başkanı’ndan itiraf gibi sözler! 13 Ağustos 2021 FOX Ana Haber öne çıkan videoları yayında hemen izle! Kastamonu Bozkurt en ağır darbeyi aldı, ilçe sular altında kaldı… 13 Ağustos 2021 FOX Ana Haber bülteni yayında hemen izle! FOX Haber Merkezi'nin güçlü ve deneyimli kadrosu tarafından tarafsız habercilik anlayışıyla hazırlanan hayatın içinden haberler, FOX Ana Haber'de! Bizi sosyal medyadan takip edin: Facebook: https://www.facebook.com/foxhaber
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Anasayfa Alaturka Online “Çok insanı devlet işine soktuk” 13 Ağustos 2021 FOX Ana Haber