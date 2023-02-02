Çok konuşulacak sözler! ‘Eğer önüne geçilmezse canı yanar’

Süper Lig’de yoluna tam gaz devam eden Galatasaray, 22. hafta mücadelesinde Ümraniyespor’u konuk etti.

Okan Buruk’un öğrencileri 2 kez geriye düştüğü maçı Abdülkerim Bardakcı ve Mauro Icardi’nin (2) golleriyle 3-2 kazanmasını bildi ve emin adımlarla şampiyonluk yürüyüşüne devam etti.

ASLAN SOYUNMA ODASINA GERİDE GİRDİ

15 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle Süper Lig’de 48 puanla liderlik koltuğunda oturan Cim Bom 14 puanla son sırada yer alan Ümraniye karşısında ilk yarıda şoku yaşadı. 11’de Umut Nayir perdeyi açtı, 32’de Abdülkerim Bardakcı skoru eşitlese de 39’da Oğuz Gürbulak sahneye çıktı ve soyunma odasına Galatasaray 2-1 geride girdi.

ICARDI ŞOV YAPTI, GALİBİYETİ GETİRDİ

İkinci devrede Galatasaray bambaşka bir kimlikle sahadaydı. 60’ta Mauro Icardi penaltıdan fileleri sarstı ve maça yine dengeyi getirdi. 77’de Durel Avounou, Torreira’ya yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kartla atıldı. Bu dakikanın ardından oyunu rakip sahaya yıkan Sarı-Kırmızılılar aradığı golü 83’te Arjantinli süperstarıyla buldu. Abdülkerim ortaladı, Icardi ceza alanında şık bir kafa vuruşuyla fileleri sarstı ve Aslan’ı taraftarı önünde bu maçta ilk kez öne geçirdi.

14 MAÇ ÜST ÜSTE KAZANAN İLK TAKIM

Kalan dakikalardan başka gol sesi çıkmayınca Galatasaray sahadan 3-2’lik galibiyetle ayrıldı ve kazanma serisini 14 maça, puanını da 51’e çıkarttı. Öte yandan Cim Bom, 1959’dan bu yana 14 resmi maç üst üste kazanan ilk takım oldu. Sarı-Kırmızılılar’ın Teknik Direktörü Okan Buruk, bu maçla ligde üst üste 11. galibiyetini elde etti ve bir rekora ortak oldu. Buruk, Süper Lig tarihinde bir sezonda en uzun galibiyet serisine sahip yerli teknik direktörler Şenol Güneş ve Ziya Doğan’ın 11 maçlık rekorlarına ortak oldu. Daha önce Şenol Güneş 1995-1996 sezonunda Trabzonspor ile, Ziya Doğan da 2003-2004 sezonunda Trabzonspor ile üst üste 11 karşılaşmadan galip ayrılmıştı.

5 gol sesinin çıktığı ve Galatasaray’ın kazandığı nefes kesen mücadeleyi Fanatik yazarları köşe yazılarında değerlendirdi. İşte çok konuşulacak o yazılar…

KALİTE (TUNÇ KAYACI)

Dün gece lider ile lig sonuncusu maçını, takımları tanımayan bir yabancı izlese sanırım çok zorlanırdı. İlk yarıda Galasataray’ın baskısını nasıl karşılayacağını ve bu baskıdan çıkıp nasıl hücum yapılır dersini verdi Ümraniyespor. Bence attıkları iki nefis golün haricinde 3 net Muslera’dan döndü. Peki bu yarıda Galatasaray ne yaptı derseniz hücumda etkili oynadı pozisyonda buldu ama rakip kaleci Orkun çok başarılı kurtarışlar yaptı ve kalesinde tek gol gördü. Orta alanı sadece Toreira’ya bırakan Sarı-Kırmızılı ekip rakibe çok geniş alanlar verdi ve çok da zor durumlara düştü. Bir önceki maçta Giresun deplasmanında Dubois futboluyla kalitesiyle golüyle çok iyi oynamışken niye 11 de yoktu soru işareti. Bence 8 artı 3 denklemini başka türlü çözebilirse. Nitekim oyun kurgusu ritmi bozulmuş olunca takımın kimyası da zaman zaman dalgalandı. Açıkcası bu yarıda Ümraniyespor dersini daha iyi çalışmış ve rakip analizini Recep Uçar daha başarılı yaptığını gördük… İkinci yarıda Galatasaray rakip kaleyi abluka altına aldı. Çabuk ve dikine oynayarak rakip savunmanın dengesini bozmaya çalışan Galatasaray bununda karşılığını penaltı kazanarak aldı. Tabii ki bu futbol aynı zamanda risk almak demekti. Ancak evinde kazanmak İçin bu riski almak zorundasın ve sonrasında hamleler geldi. Oyunun ikinci sarıdan kırmızı kart ile 10 kişi kalması rakibi karşısında yorulan Galatasaray için bir şanstı dün gece.

Canı yanar…

Gerçekten şampiyonluk yolunda hiçbir maçın kolay geçmeyeceğinin göstergesidir bu karşılaşma. Ancak bu zor anlarda kaliteye ihtiyaç vardı orada da İcardi faktörü sahneye çıktı. Arjantinli nefis bir penaltı ve nefis bir kafa golüyle Galatasaray’ı öne geçirmeyi başardı… Skordan bağımsız yorumum; Okan Buruk dün gecenin artılarını bir kenara koyup eksilerini çok iyi analiz yapmalı. Çünkü Galatasaray’ın çok ciddi bir savunma zaafı var ve bunu bugüne kadar kazanarak kapattı bu açığını ama önüne geçilmezse, bu zaafından canı yanar bizden söylemesi…. Son sözüm de maçın hakemine…. Nefis bir 90 dakika yönetti genç Cihan Aydın’ı kutluyorum…

ICARDI RAHATLIĞI (SERKAN AKCAN)

Ümraniye, Galatasaray’a bu sezon bir 45 dakika boyunca en büyük zorluğu çıkaran takım olabilir. Dubois’nın, Giresun performansı sonrası yedek kalması beklenmezdi ama kalecisi Muslera olduğu için sahada 3 yerliyi bulmak adına Emre Taşdemir’i tercih eden Okan Buruk ilk yarıda sol kanatta çift yönlü sorun yaşadı. Soyunma odasına gider gitmez Dubois ve Yunus Akgün’ü oyuna süren Okan hoca sol kenara önlem alırken Kerem’in arkasını doldurarak hücum bölgesinde kalış süresini artırdı. Yunus’un, Kerem ile ikili oyunları ceza yayı civarında Galatasaray’a ekstra şut şansı doğursa da asıl amaç Icardi’yi savunmacıların arasına gömülmekten kurtarmaktı. İlk 1 saatin ardından Ali Sami Yen’de Icardi zamanı başladı.

Direnci kıran penaltı

Galatasaray 2-1 gerideyken, Icardi’nin soğukkanlı panenka penaltısı Ümraniye’nin direncini kırdı. Arjantinli, akan oyun ortalarını bitirmede ne kadar mahir olduğunu dün gece Abdülkerim’in, ortasında yine gösterdi. Icardi ligin hali hazırda en fark yaratan santrforlarından biri. Okan hocanın elinde geniş ve formda bir kadro var. Bunu elbette kendi yarattı ve 11’de 11 yaparak bir başka rekora daha ortak oldu. Sanırım Abdülkerim dünkü performansıyla özel bir paragrafı hak ediyor. Duran top organizasyonunda takımının ilk golünü atması Galatasaray’ı maçın içinde tuttu. Ama sol ayağıyla Icardi’ye yaptığı asist o golden çok daha değerli ve estetikti.

STRES YAPMADILAR (YAKUP ÇINAR)

Recep Uçarlı Ümraniyespor 10’da 10 yapan Galatasaray’a karşı iyi bir maç planıyla sahadaydı. Emre Taşdemir kanadını zorlayarak ve hızlı ters toplarda Galatasaray savunmasını dengesiz yakalamaya çalıştı. Nitekim ilk 45 dakikada Rashica ve Kerem beklere çok yardıma gelmeyince başarılı oldular. İlk yarı Ümraniyespor oyun üstünlüğünü skora yansıtarak devreye 2-1 önde girdi.

Icardi yine sahnede

İkinci yarı hiç beklemeden Okan hoca hamlelerini yaptı ve Dubois ile Yunus Akgün’ü oyuna aldı. Değişiklikler etkisi gösterince skora da yansıdı. Aksayan sol taraf Dubois’le direnç kazandı. 60’ta sahneye bir kez daha Icardi çıktı ve muhteşem panenkasıyla skora eşitlik getirdi. Maçın etkisiz isimleri Oliveira, Mertens ve Kerem değişikliklerini de doğru zamanda yapan Okan Buruk maçı koparttı. Ligin tartışmasız en iyi savunmacısı konumuna gelen Abdülkerim adrese teslim ortasını Icardi tamamladı. Ümraniyespor’un 10 kişi kalması galibiyeti kolaylaştırdı. Ancak iki kez geriye düşmesine rağmen stres yapmayan Galatasaraylı oyuncular 11’de 11 yapmayı başardı. Her senaryoda kazanmak şampiyonluk yolunda çok değerli…

SERİ DEVAM EDİYOR (METİN KARABAŞ)

Art arda aldığı galibiyetlerle zirveye ambargo koyan Galatasaray, Ümraniyespor’u konuk etti. Ligde zor günler geçiren rakibi karşısına ideal kadrosu ile çıkan Sarı-Kırmızılılar maça kötü başladı. Orta alanda ve özellikle Emre Taşdemir’in kanadında büyük boşluk veren Aslan önemli pozisyonlar verdi. 8’de Onur, Muslera ile karşı karşıya kaldı. Muslera gole engel oldu. 11’deUmut defansın hatasını affetmedi ve takımını öne geçirdi: 0-1. 20’den sonra toparlanan Galatasaray, orta alanın kontrolünü eline alırken, daha az pas hatası yaptı. Boey, Rashica ve Mertens’le rakibini bunaltan Sarı-Kırmızılılar, maçı rakip yarı alanda oynamaya başladı. 32’de duran top organizasyonu sonrası topu önünde bulan Abdülkerim’in vuruşuyla oyuna denge geldi: 1-1. Galatasaray golden sonra da atak geliştirse de savunmasında açıklar vermeye devam etti.Hızlı ataklarla çıkan Ümraniyespor kanatlardan birçok fırsat yakaladı. 39’da Oğuz attığı golle konuk ekibi bir kez daha öne geçirdi: 1-2. İlk 45’te defansta ciddi hatalar yapan Okan Buruk’un takımının daha fazla gol yememesi büyük bir şanstı.

Doğru hamleler doğru oyun

Okan Buruk ikinci yarıya Emre-Dubois ve Rashica-Yunus değişiklikleriyle başladı. Galatasaray daha derli toplu görünürken, hücumda da organizeydi. Savunmada kalan Ümraniyespor ise ilk yarıdaki etkili oyunundan uzaktı. Popov topa elle müdahale edince, hakem penaltı noktasını gösterdi. 60’ta Icardi şık bir vuruşla skora denge getirdi: 2-2. Golden sonra da Sarı-Kırmızılılar ataklarını sürdürdü.Ümraniyespor’da 77’de Avounou ikinci sarı karttan oyun dışı kaldı. Okan Buruk son bölümde değişikliklerle tüm riskleri aldı. 83’te Abdülkerim ortaladı, Icardi kafayı vurdu: 3-2. Galatasaray ikinci yarıda futbolun doğrularını sahaya yansıtınca, skoru almayı başardı. Hatasında ısrar etmeyen Okan Buruk alkışı hak etti. Galatasaray ligdeki galibiyet serisini 11 maça çıkarttı.

EKSTRA İŞLERİN LÜZUMU YOK (OĞUZ DİZER)

‘Galatasaray’ın her müsabakası zor’ dediğimde, bıyık altından gülenler geçti gözüm önünden ilk yarı. Ümraniyespor doğru oynayan, mücadele eden, alan kapatıp ceza sahasına da, rahatça giden bir ekip. Yani? Futbol değerleri göz doldurduğu halde; puan torbasını dolduramayan bir rakip! İki kenarını, orta alanını mükemmel kullanan, savunmasını diri tutan Ümraniyespor, öylesi rahat pozisyonlar buldu ki, aman da aman! Eğer Muslera olmasa konuğun 4 golle ilk yarıyı bitirmesi işten değildi! Ya Galatasaray? Geri dönüşler problem, rakibe müdahale arızalı, böylece rakibe bir sürü pozisyon verdi. Emre’nin, Dubois varken orada bulundurulmasına ‘Ekstra işlerin lüzumu yok!’ denilmez de ne denir?

Doğru hamleler

Ümraniyespor‘un ilk devreyi 2-1 önde bitirmesi; ekstra arayışının doğal neticesi; Abdülkerim’in attığı gole de şükür denir! İkinci yarıya Buruk ihtiyaç hissedilen isimlerle başladı ve İcardi’nin panenka penaltısıyla 2-2’yi yakaladı. Gecenin futbol mükemmel hakem ve gol şöleni yine başabaş başladı. Ümraniyespor 10 kişi kaldı. Buruk çok doğru hamleler yaptı, Mata bir pas attı felek bile, harbiden şaştı. Az sonra Abdülkerim muhteşem asistine, İcardi ismiyle müsemma şahane bir kafa attı: 3-2. Cihan Aydın gecenin futboluna, ışıltl saçan genç adamdı. Bravo.