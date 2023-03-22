Çok konuşulacak sözler: ‘Kuntz’un önünde 2 yol var! Macerası bitebilir’

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu’ndaki ilk maçında 25 Mart’ta deplasmanda Ermenistan ile karşılaşacak A Millî Takımımız, hazırlıklarını devam ettiriyor.

Kalede gözler Kuntz’ta

Beşiktaş’ta Ersin’den kaleyi devralan Mert Günok’un performansı göz doldururken A Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz’un Ermenistan ve Hırvatistan maçlarında, görev alacak kaleci için vereceği kararı merak konusu oldu.

Sakatlıkta pes etmedi

Mert Günok, Kasım 2021’de Vodafone Park’ta oynanan Giresunspor maçında ağır bir sakatlık yaşayarak sezonu kapatmıştı. 9 ay kadar sahalardan uzak kalan 34 yaşındaki file bekçisi, buna karşın sakatlığını atlatarak eldivenleri yeniden taktı.

Güveni boşa çıkarmadı

Siyah-Beyazlılar’da Valerien Ismael döneminde Ersin Destanoğlu’nun arkasında kulübeye hapsolan Mert Günok, teknik direktörlük koltuğuna Şenol Güneş’in gelmesi sonrasında ilk 11’e geçiş yapmıştı. Tecrübeli file bekçisi, bu güveni boşa çıkarmayıp her geçen gün daha etkili bir form grafiği sergilemeyi başardı. 34 yaşındaki kaleci, bu başarısı sonrasında A Milli Takım’a da geri dönmeyi başardı.

Teknik ekibe güven veriyor

Beşiktaş formasıyla adete ikinci baharını yaşayan Mert Günok, etkin görüntüsüyle dikkat çekiyor. Takım antrenmanlarında da yüksek performansıyla dikkat çeken Günok, teknik ekibe güven veriyor.

BİR SEÇİMDEN FAZLASI

Erman Özgür, Ay-Yıldızlılar’da 1 numaranın kim olması gerektiğini şu sözlerle yorumladı:

A Milli Takımımız için kaleci seçimi, normal oyuncu seçimlerinden çok farklı olmalı… Bu konuda da teknik direktör Stefan Kuntz’un işi hiç kolay değil. Altay Bayındır ya da Uğurcan Çakır, sözleşmiş gibi istikrarsız bir sezon geçirdikleri için hangisinin üzerinde ısrar etsen diğerine haksızlık gibi gözükebilir.

Mert Günok daha çok hak ediyor

Mert Günok ise bana göre bu iki kaleciden de form durumu olarak önde ve eldivenleri daha çok hak ediyor. Ancak Mert’in ilerlemiş yaşı ve bazen top tekniğine olan aşırı güveni, ölümcül hatalar yapmasına sebep olabiliyor.

Kuntz’un önünde 2 yol var

Açıkçası önünde 2 yol var Kuntz’un; ya o an için form durumu yüksek veya oynadığı maçı iyi geçiren kaleciyi seçecek ya da ‘Benim kalecim budur’ diyerek, çok büyük hatalar yapmadığı sürece aynı o kalecide ısrar edecek.

Skorlarla da bağlantılı

Açıkçası Kuntz, hangi yolu seçerse seçsin kaleci konusunda yapacağı seçimin diğer bölgedeki oyuncu seçimlerinden eleştiriye daha az açık olduğuna inanıyorum. Ama bir gerçek var ki arkasında duruluyor gibi gözükse de bir Faroe Adaları felaketinin ardından işler iyi başlamazsa, tecrübeli hoca için Milli Takım macerası da bitebilir. O yüzden kaleci konusunda yapacağı seçim, alacağımız skorlarla da çok birbirine bağlı. Yani iyi bir kaleci performansı maç, kazanılan maç da Kuntz’a kredi demek.