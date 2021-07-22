Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün Cumhur İttifakı liderleriyle görüntü vermesinin ardından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken açıklamalar geldi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #temelkaramollaoğlu #oğuzhanasiltürk #kıbrıs #receptayyiperdoğan #akp #akparti #saadetpartisi #haber
Anasayfa Alaturka Online Çok konuşulmuştu! Karamollaoğlu Oğuzhan Asiltürk’ün Erdoğan ile Kıbrıs ziyareti hakkında konuştu!