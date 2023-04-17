53.6 F
Los Angeles
17 Nisan 2023
AnasayfaHaberlerGündemÇok sayıda adrese IŞİD operasyonu

Çok sayıda adrese IŞİD operasyonu

Alaturka Online
Alaturka Online

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi, örgüt mensuplarının bulunduğu sosyal medya platformları ve internet kanallarında paylaşılan videoları inceleyerek 11 kişiyi tespit etti.

Şüphelilerin terör örgütü içinde faaliyet yürüttükleri, şeri ve askeri eğitim aldıkları, örgüt adına propaganda yaptıkları ve örgüt içinde silahlı olarak faaliyet yürüttükleri belirlendi. Sabah erken saatlerde, eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, 7’si Irak, 4’ü Suriye uyruklu olmak üzere toplam 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilere ait evlerde çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. (DHA)

Gündem
Önceki haber
İranlı yolcunun valizinden çıktı, değeri 350 bin lira
Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

Gündemden Başlıklar

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,462BeğenenlerBeğen
16,194TakipçilerTakip Et
3,513TakipçilerTakip Et
7,700TakipçilerTakip Et
31,200AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States