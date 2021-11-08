Çok sert Lütfü Türkkan tartışması! İbrahim Özkan Erdoğan’ın o sözlerini hatırlatınca meclis karıştı!

İBB Meclisi'nin bugünkü toplantısında çok sert Lütfü Türkkan tartışması çıktı. AKP'li üye Lütfü Türkkan'ın istifasına neden olan sözlerini hatırlattınca İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan Erdoğan'ın sözlerini hatırlattı. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #ibrahimözkan #ibbmeclisi #lütfütürkkan #iyiparti #ibbtv #istanbulbüyükşehirbelediyemeclisi #polemik #akp #erdoğan #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Çok sert Lütfü Türkkan tartışması! İbrahim Özkan Erdoğan’ın o sözlerini hatırlatınca meclis...