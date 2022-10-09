DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sansür yasasıyla ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Babacan, “Çok şeyler anlatırım ama sonra ‘vatan haini’ olurum, anlatamıyorum” diyen vatandaşın görüntüsünü paylaşarak, “Sansür yasası tam da budur” dedi.

Sansür yasası tepkiler sürerken DEVA Partisi lideri Ali Babacan’dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Sosyal medyadan yapılan paylaşımda vatandaş, Babacan’a şöyle dert yandı;

“VATAN HAİNİ OLURUM”

“Çok şeyler anlatırım ama sonra ‘vatan haini’ olurum, anlatamıyorum. Önceden maaşlarımıza zam gelirdi sevinirdik, daha da sevinmiyorum. Başkan olduğunuzda Ankara’ya geleceğim. Gelmenize seviniyorum, bir de üzülüyorum. O kadar pisliği nasıl temizleyeceksiniz?” dedi.

“SADECE BİR AY SÜRER”

Babacan ise vatandaşa şu cevabı verdi;

“Gönülden gönüle bir iletişim oluyor. Ben anlıyorum. Devlet yönetiminde en tepedekilere düzgün insan koyduğu zaman onlara diyeceksiniz ki altındaki yanlış adamları temizle. Bu bir aylık iş, sadece bir ay sürer.”

Babacan, vatandaşla aralarında geçen konuşmayı, “”Sansür yasası tam da budur” ifadeleriyle özetledi.

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