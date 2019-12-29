Çöken balkondan zemine düşen kadın şoka girdi

Olay, Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Sucuzade Mahallesi’nde meydana geldi. 30020 Sokak’ta yaşayan Hülya Diril, iki katlı müstakil evinin balkonuna çıktı. Diril, balkonun henüz belirlenemeyen nedenle çökmesi sonucu zemine düştü.

“ÇÖKME ANINI HATIRLAMIYORUM”

Mahalle sakinleri 56 yaşındaki kadının balkonun enkazından çıkardı. Bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri, hafif yaralanan kadına ayakta müdahale etti. Hülya Diril, gazetecilere yaptığı açıklamada, balkona çıktığını ve çökme anını hatırlamadığını söyledi. Mahalle sakinleri de evlerinde oturdukları sırada ses duymaları üzerine dışarı çıktıklarında balkonun çöktüğünü fark ettiklerini ve komşularını enkazdan çıkardıklarını anlattı. (AA)